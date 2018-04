Safír prý jen pro větší iPhone. Ale bude to vůbec pořád ještě iPhone?

Očekává se, že Apple představí během třetího čtvrtletí tohoto roku iPhone 6 s displejem úhlopříčky 4,7 palce. Ten má mít sklo Corning Gorilla třetí generace, nikoli safír, jak se dříve předpokládalo.

Tento tvrdší materiál by měl totiž krýt jen panel většího modelu. Spekuluje se přitom, že by model s 5,6palcovým displejem nemělo v názvu jméno "iPhone" a mluví se o něm jako o experimentálním zařízení.

Na jednu stranu by to bylo překvapivé, protože Apple si zakládá na jednoduché linii jmen svých produktů (iPad/iPhone/iPod). Na stranu druhou jsou zařízení s displejem nad 5,2 palce označovány jako phablety, tedy jako zařízení na pomezí smartphonu a tabletu. A právě do této kategorie by takový přístroj díky velikosti panelu jednoznačně patřil.

Zatím se neuvádí, jaké označení by tento přerostlý telefon mohl dostat. Pokud by se společnost přidržela schématu pojmenovávání (prosté přidání písmena "i" před obecné označení), přichází v úvahu označení iPhablet.

Kromě většího displeje s vyšším rozlišením a zřejmě nové generace čipové sady se o výbavě příštího iPhonu příliš nemluví. Jedna z posledních neověřených informací hovoří o integraci 10Mpix fotoaparátu s objektivem s vysokou světelností f/1.8 (aktuální model 5s má clonové číslo 2.2).