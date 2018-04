S830C: nové multimediální véčko Benqu stojí za pozornost

Benq chrlí miliony mobilních telefonů ročně. Jeho letošní produkce se odhaduje na 14 milionů mobilních telefonů, zatím za první čtvrtletí jich vyrobil necelé čtyři miliony. To je velice slušné číslo, se kterým by se Benq bez problémů vešel do první desítky světových výrobců mobilů. Je v tom ale háček, naprostá většina jím vyrobených telefonů nese logo Motoroly, která si je také započítává do svých statistik. Některé z těchto telefonů ale mají původ u Benqu, nejedná se tedy jen o prostou výrobu na zakázku. Příkladem budiž Motorola T190/191, která je nejúspěšnějším modelem značky a její původ je právě u Benqu (dříve pod značkou Acer). Vlastních mobilů Benq letos vyrobí zhruba milion, což je trojnásobek loňské produkce.

Aktuální novinkou Benqu, který ještě předloni prodával své produkty pod značkou Acer, je model S830C. Jedná se o zajímavé a atraktivní véčko se slušnou výbavou a barevným hlavním displejem. Jedná se o první produkt nové modelové řady, v které do konce letošního roku představí Benq dalších pět nových modelů. Z dalších modelů výrobce stojí za pozornost především titanový model M770GT, který jsme vám představili v tomto článku.

Benq S830C je prvním modelem výrobce s barevným displejem. Možná není náhoda, že se začíná prodávat těsně před zahájením produkce obdobného véčka pro Motorolu s označením V290, které také bude produkovat Benq. Novinka Benqu se bude prodávat ve čtyřech barevných variantách (stříbrná, fialová, růžová a modrá) a má velmi přijatelné rozměry (87 x 45 x 19 mm) a hmotnost (98 gramů). Telefon má dva displeje, vnitřní barevný STN s podporou 4 096 barev a vnější monochromatický, který je nadstandardně rozměrný. Přesné rozlišení obou displejů ale výrobce zatím neuvádí. Vnější displej dokáže zobrazovat nejrůznější animace a díky dvěma funkčním klávesám na vrchu telefonu na něm lze číst i SMS zprávy a bez problému lze u zavřeného telefonu odmítnout hovor. Zajímavostí je i druhá funkce vnějšího displeje, kterou je zrcátko.

Výbava nového Benqu je velmi bohatá. Telefon podporuje MMS zprávy a vlastní fotografie lze pořizovat přídavným fotoaparátem, který je podle výrobce nejmenší na světě. Fotoaparát se připojuje na horní část telefonu a jeho rozměry jsou 6 x 2 x 1,4 cm. Vedle MMS zpráv telefon podporuje samozřejmě i SMS zprávy, ale také i EMS zprávy. Samozřejmostí v této kategorii přístrojů je GPRS, podpora Javy ale už tak běžná není. Oboje Benq podporuje, čímž by na svoji stranu měl přilákat dostatek zákazníků. Na příchozí hovor nový Benq upozorní buď vibračním vyzváněním, nebo polyfonními melodiemi. Výhodou je i možnost synchronizace telefonu s počítačem, popřípadě jeho použití jako datového modemu. Samotné připojení lze realizovat buď pomocí kabelu, nebo integrovaného infraportu. Standardní baterie telefonu má kapacitu 580 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Na jedno nabití by s ním měl telefon vydržet na příjmu až 150 hodin.

V druhé polovině roku Benq uvede na trh další zajímavé modely, které budou mít ještě bohatší výbavu než model 830. Model S660 bude mít dva barevné displeje, hlavní TFT s podporou 65 000 barev a vnější OLED displej. Další novinka model S650 bude mít jen jeden barevný displej, bude se ale jednat o levný telefon pro mládež. Nejvyšším modelem bude Benq S850 s integrovaným fotoaparátem a TFT displejem s podporou 65 000 barev. Poslední novinkou je smartphone P30, který jsme vám představili v tomto článku. Novinky Benqu vypadají opravdu zajímavě, otázkou ale je, jestli se výrobce konečně odhodlá razantně vstoupit na evropský trh. Zatím se jeho mobilní telefony prodávají jen v Itálii, ale jiné produkty značky jsou v Evropě velmi rozšířené. Nechme se tedy překvapit.