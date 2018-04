S25@once: správa Siemens S25 z Windows

Program S25@once je vytvořen pro snadnou konfiguraci a práci s mobilním telefonem S25 pod Windows. Co umí tento program a co by mu ale chybět nemělo se dočtete dále v článku.

Psali jsme o různých programech pro mobilní telefon Siemens S25, které nám dovolují měnit melodie, posílat loga a dělat spoustu dalších vymožeností, ale i přesto, že tyto programy umožňovaly pracovat se seznamem, psát SMS a ovládat organizér, je tento program lepší, než ony zmiňované a recenzované.

Neříkám, že je nejlepší, ale pro základní práci a konfiguraci S25 se hodí dokonale. Bohužel je zde jedna malá chybka a to, že program komunikuje pouze v německém jazyce.

Po spuštění samotného programu se objeví okno, jaké vidíme na obrázku níže. V něm je zobrazen stav nabití baterií, informace o telefonu, informace o síti, včetně čísla buňky a síly signálu. To je vcelku užitečná funkce, jenž by stála za rozvedení a sice, že by se sledování sítě zapisovalo do log souboru, eventuelně by bylo možno udělat i jiné úpravy.

Co dále zaujme je nastavení telefonu, které když se spustí, tak načte údaje a hodnoty z telefonu a pak je lze měnit. Tak například při testu zvonění se odešle do telefonu příkaz a zazvoní přímo telefon. Já osobně jsem očekával, že se jedná o nahrání zvonění do telefonu, tak jsem čekal, že začne zvonit reproduktor počítače, ale celkem jsem se lekl, když začal zvonit a vibrovat telefon.

Dalším nastavením lze synchronizovat čas v telefonu s PC, případně nastavit kontrolu PI, případně pokud vám nějaký vtipálek navolí na telefonu řečtinu, pak zde můžete zvolit i jazyk.

Správa SMS zpráv je vcelku jednoduchá a obvyklá. Otevřete okno s příchozími SMS a ty si pak nahrajete z telefonu. Bohužel zde není volba odpovědět na SMS (reply), což je jedna menší chyba, ale větší chyba je v menu odesílání SMS, kde si krásně zvolíte adresáta ze seznamu, ale bohužel se SMS nerozdělí do více a můžete tak napsat pouze 160 znakovou textovou zprávu. To je bohužel velký zápor tohoto programu.

Práce s telefonním seznamem se skládá ze základních operací, mezi které patří, načtení seznamu z telefonu, úprava čísel jak na SIM kartě, tak v paměti telefonu, mazání čísel, posílání SMS, upload seznamu zpět do telefonu. Také se zde skrývá jedna příjemná funkce, která umožní zálohovat telefonní seznamy a pak je v případě potřeby i můžete obnovit a nahrát zpět do seznamu.

Velmi pěkně se zde pracuje i s daty v organizéru. Práce s nimi spadá do kontextu ovládání celého programu, který spočívá v jednotém image ikon. Data si musíte načíst z telefonu nebo případně vytvořit nové položky a poslat je tak do telefonu. Schůzky a data lze samozřejmě i mazat. Bohužel ale chybí možnost editace již zadaných dat v organizéru.

A nyní jedna společná novinka, kterou je snad všude možnost exportovat data do excelu. Do Excelu lze převést od SMS, přes telefonní seznam až po právě zmíněná data v organizéru.

Program na mě působil vcelku mile, ale uvítal bych změnu některých špatných vlastností, které jsem programu vytýkal.

Ovšem pro běžnou práci, kterou obvykle potřebujete s telefonem dělat, jako je zadávání dat, či posílání SMS bych program doporučil. Obzvlášť, pokud jste v kanceláři, kde telefon celý den leží na stole vedle počítače a vy potřebujete provádět právě některou ze zmíněných činností.

Bohužel je program umístěn na velmi pomalém serveru a tak vám dáme raději odkaz s možností downloadu souboru přímo na náš server. Kopmpletní instalace má 2MB. Nebo si jej můžete stáhnout přímo na původních stránkách http://members.tripod.de/J_P_S/