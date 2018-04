S25 logo uploader pro Palm III

S mobilními telefoni Nokia a Siemens a ještě pár dalšími jsou spjaty i různé možnosti personalifikace těchto přístrojů. Jedním z nich je možnost nahrání loga operátora do mobilního telefonu dle vlastního návrhu.

Programů, které umožňují změnu loga na naše maličké milované telefonky je jistě spousta, ale jen málo jich je na jiné operační systémy, než na Windows. Jedním z těchto programů, které tvoří vyjímku je i logo uploader pro Palm Pilot, který umožňuje nahrání loga do telefonu přes IrDA.

S pomocí tohoto programu lze posílat obrázky do vašeho Siemense S25. Ty dostanete přes kabel z vašeho počítače v BMP formátu do Palma, odkud je bez problémů nabeamujete do Siemense.

Hlavní okno programu vypadá následovně.

Lze v něm vidět dostupné obrázky pro upload, možnost vymazání starého obrázku z telefonu a vymazání obrázku z Palma.

Myslím, že takováto malinká utilitka, která zabere v paměti jen 5kB se hodí většině majitelů telefonu S25 a ti si budou moci dokonce měnit loga na telefonu dle nálady.

Program si lze nahrát buď na těchto stránkách (http://www.rhein-main.de/people/collin/palmpilot/) a nebo přímo z našeho serveru(S25 logo uploader pro Palm Pilot). V zip balíku je obsažena i malinká databáze 265 log operátorů pro Siemens S25.