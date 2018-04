S25 explorer - software pro telefony Siemens

Dnešní článek je vlastně jakousi reakcí na vaše četné žádosti o zveřejnění některých informací, týkajících se především softwarových pomocníků mobilních telefonů Siemens. Že se tato značka v poslední době těší stále větší oblibě mezi vyznavači mobilní komunikace, je bez pochyby. Jste-li vlastníkem některého z modelů S25, C35 nebo S35, software s názvemby rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti.

Jedná se o program, jenž umožňuje editaci telefonního seznamu, odesílání a práci s textovými zprávami (SMS), dále s jeho pomocí můžete také například libovolně měnit nastavení telefonu či sledovat monitorování sítě. V neposlední řadě také můžete odeslat loga nebo melodii do mobilního telefonu.

Mobilní telefon propojíte kabelem (nebo pomocí IrDA portu) se svým počítačem. Software S25explorer je k dispozici zde: S25 Explorer. Pokud je vše v pořádku, při spuštění programu se před vámi objeví tabulka (viz obrázek výše) se základními údaji, jako jsou - značka a typ telefonu, IMEI (výrobní číslo telefonu), úroveň nabití baterie, název vašeho operátora, číslo SIM karty ap. V pravé části tabulky jsou ikony s nabídkou funkcí, s kterými je možno pracovat.

Výhoda tohoto programu spočívá v tom, že máte menu svého mobilu před sebou na monitoru a jednoduše do něj můžete zasahovat prostřednictvím PC klávesnice. Díky tomu tento software umožní značně rychleji a jednodušeji pracovat s nejběžnějšími funkcemi telefonu. Umožní vám přidávat, mazat nebo editovat telefonní seznam. Zároveň vás informuje o výpisu volání. Také můžete snadno odesílat, mazat a libovolně upravovat SMS zprávy, přidávat poznámky do kalendáře, aktivovat / deaktivovat přesměrování či blokování. Stejně jednoduše lze měnit nastavení zabezpečení telefonu či hlasitost a druh vyzvánění. V neposlední řadě můžete nahlédnout do servisního menu (Net monitor). Třešničkou na dortu je možnost vytvoření a odeslání loga či melodie. Logo si můžete stáhnout z nějakého BMP, nebo GIF souboru a vyzváněcí tón z MID souboru.

Program je to skutečně zajímavý a také velmi praktický s rozsáhlou škálou funkcí. Stačí si tedy jen vybrat. Jelikož podobných softwarů je v dnešní době k dispozici nepřeberné množství, budeme se snažit vám v nejbližší době přiblížit co nejvíce z nich. A to nejen pro mobilní telefony Siemens.