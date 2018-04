S Twistem přímo také z Rakouska

Stejně jednoduše jako doma mohou majitelé předplacených karet Paegas Twist využívat služby GSM také ve třech dalších zemích: Německu, Švýcarsku a nově také v Rakousku. Umožňuje to technologie CAMEL (Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic) na bázi tzv. inteligentních sítí (IN), kterou Paegas zavedl pod názvem Twist 100% roaming v polovině loňského roku. V ostatních sítích přitom mohou uživatelé služeb Paegas Twist telefonovat díky službě Twist roaming založené na zpětném volání a odesílat textové zprávy.uvedl marketingový ředitel společnosti RadioMobil Robert Chvátal.

Podívejme se na cenové porovnání obou způsobů zahraničního volání v síti Paegas:

Ceník hovorů v rámci Twist roamingu s přímým voláním a Twist roamingu se zpětným voláním (v Kč/min)

Cílová oblast 1. pásmo

(Česká republika) 2. pásmo

(Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Slovensko a další) 3. pásmo

(Kanada, Finsko, Rusko,Španělsko, USA a další) 4. pásmo

(Čína, Izrael, Japonsko a další) 5. pásmo

(satelitní sítě) Výchozí oblast 1. pásmo

(Slovensko) 30 40 50 110 340 2. pásmo

(Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko a další) 40 50 60 120 350 3. pásmo

(Kanada, Rusko, USA a další) 70 90 100 160 350 4. pásmo

ostatní země 140 150 170 200 400

Jak vidíte, ceny jsou stejné, jen uživatelský komfort je u CAMELu vyšší.