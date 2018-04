S touto Nokií se neztratíte – Nokia 6110 Navigator

Nová Nokia 6110 Navigator měla světovou premiéru v Barceloně na 3GSM World Congressu. Při té příležitosti jsme měli šanci se s tímhle modelem krátce seznámit, a tak se s vámi můžeme podělit o první dojmy.

Už nikdy nebudete bloudit

Už samotný přídomek – Navigator – asi zcela jasně odtajní, co má být hlavním trumfem tohoto modelu. Přitom se ale nejedná o víceméně jednoúčelové zařízení jako v případě Nokie 330, ale o slušně vybavený manažerský smartphone s integrovaným GPS přijímačem.

S tím se budeme setkávat stále častěji, Nokia na tiskové konferenci ohlásila, že počet telefonů s GPS modulem bude rychle růst. Ostatně spolu s 6110 byl představen i nový Communicator Nokia E90 také s integrovaným GPS.

Model 6110 tak může být docela zajímavou volbou pro všechny, kteří nechtějí jednoúčelové zařízení, a zároveň je pro ně Nokia E90 zbytečně komplikovaným řešením. Navenek totiž vypadá docela obyčejně, celkový design je hodně podobný manažerské Nokii E65, která před několika dny dorazila na český trh. Jde tedy o slide model s poměrně velkým displejem – má rozměry 33,48 x 44,64 mm, což odpovídá úhlopříčce 2,2“. Displej pracuje v rozlišení 240 x 320 bodů a zvládne 16 milionů barev.

Světelný senzor by měl zajistit optimální podsvícení displeje podle okolních světelných podmínek. Při krátkém seznámení jsme museli uznat, že displej vypadal opravdu dobře. Byl jasný, kontrastní a skvěle čitelný na sluníčku i v tmavém prostředí. Nepodařilo se nám ale zjistit, jestli jde senzor vypnout a nastavit podsvícení manuálně.

V každém případě se zdá, že Nokii se – alespoň podle modelů představených v Barceloně – displeje tentokráte opravdu vydařily. Dalším příjemným plusem, který použití Nokie 6110 jako navigace usnadní, je speciální klávesa sloužící ke spuštění navigačního programu.

Jak to bude v Česku

Navigace na displeji mobilu je – právě kvůli jeho velikosti – vždycky tak trochu kompromisem, nutno ale uznat, že na Nokii 6110 rozhodně mapy vypadaly docela dobře. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jak to s mapami v telefonu bude.

Podle informací v tiskové zprávě by měl být telefon dodáván vždy s lokálními mapami na paměťové kartě. Další mapy lze pak dokoupit, stejně jako rozšiřující služby (počasí, dopravní info, podrobní průvodci).

A právě tahle věta nás trochu zarazila, dokupovat si totiž budeme mapy Route 66. A v případě, že by i české mapy měly být ze stejného zdroje, mohl by to být vážný problém. Route 66 disponuje totiž tristními mapovými podklady Česka. Možná je ale náš pesimismus předčasný, dodavatelé totiž poměrně často používají lokální mapy z místních zdrojů, pokud univerzální mapy nejsou dostatečně kvalitní. Takže uvidíme. Mapové poklady Španělska, které jsme si mohli zkusit, byly dostatečně podrobné.

Mapy umožňují 3D hlasovou navigaci a kromě ulic a měst obsahují i – údajně – velmi širokou databázi bodů zájmu (POI). Díky nim můžeme například najít nejbližší restauraci, hotel nebo další služby. Součástí dodávky je kromě DVD s rozšiřujícími mapovými podklady (ty se pak po nákupu jen aktivují) i CD, na něm najdeme obligátní Nokia PC Suite a Map Manager. Ten má sloužit ke správě mapových podkladů v telefonu.

Nokia 6110 navíc využívá tzv. AGPS, tedy systém, kdy je poloha získaná z GPS satelitů upřesňována daty z mobilní sítě. Díky tomu může program dál navigovat i v případě, že se ztratíme z dosahu satelitů (vysoké domy, tunely). Pro tento případ se používají standardy OMA SUPL a 3GPP Assistance.

Celé na Symbianu

Již na začátku jsme prozradili, že Nokia 6110 je smartphone. Asi nikoho nepřekvapí, že jde o Symbian Series 60 3rd Edition. Tím je dána prakticky veškerá jeho výbava, a asi jen málokterý manažer by si mohl stěžovat, že mu nějaká důležitá funkce chybí.

Skvěle si stojí 6110 i co se týká podpory dat – jde o Quadband telefon podporující obě evropské a obě americké sítě (850/900/1 800/1 900 MHz) a navíc také 3G sítě 2 100 MHz. Kromě obligátního GPRS, které už nikoho asi nepřekvapí, je k dispozici EDGE (296 Kb/s), a hlavně HSDPA s podporou přenosových rychlostí až 3,6 Mb/s. S počítačem můžeme 6110 propojit mini USB kabelem nebo přes Bluetooth. Chybí bohužel podpora Wi-Fi.

Uživatelská paměť má kapacitu 40 MB, a samozřejmě nechybí slot na microSD paměťovou kartu, podporována je kapacita až 2 GB. Vnější rozměry řadí tenhle model spíše do průměru - 101 x 49 x 20 mm a 125 g. Telefon padne do ruky poměrně dobře, otevření jednou rukou není žádný problém, stejně jako ovládání navigace při zavřeném telefonu.

Tradiční slabiny vysouvacích modelů, horší přístup k první řadě alfanumerických kláves se tu projevuje jen mírně. Klávesy reagují přesně a mají přiměřený odpor a zdvih. Dílenské zpracování telefonu je velmi dobré, použité materiály příjemné a nezdá se, že by měl telefon začít po nějaké době používání vrzat. Měli jsem ho v ruce ale jen chvíli.

Taky trocha zábavy

Jak jsme si u Symbianu už zvykli, na velmi slušné úrovni jsou i multimediální funkce. Ani v tomto případě tedy ve výbavě telefonu nechybí MP3 přehrávač (poradí si také s AAC, eAAC+ a WMA), stejně jako FM rádio. Jako první z Nokií ale nabídne 6110 i stereo reproduktory s podporou 3D zvuku.

Audiofila asi kvalita do křesla neposadí, ale hlasitá reprodukce nezní vůbec špatně, řekli bychom určitě srovnatelně s Motorolou E398. Vestavěný Real Player zvládne streamované video i formát MPEG4.

Ve výbavě Nokie 6110 nechybí ani 2 Mpx fotoaparát (1 200 x 1 600 bodů) s čtyřnásobným digitálním zoomem a přisvětlovací LED. Videosekvence dokáže natáčet v rozlišení 240 x 320 bodů při 24bitové barevné hloubce. Kromě toho je k dispozici i druhá kamera pro videohovory, ta dokáže fotit v rozlišení 240 x 320 bodů a video natáčet v rozlišení 144 x 176 bodů ve formátu H.263.

Baterie a výdrž

Nokia 6110 Navigator bude dodávána s Li-Pol baterií typu BP-5M s kapacitou 900 mAh, která by ji měla udržet zhruba 11 dní v režimu stand-by nebo 3,5 hodiny hovoru. Prakticky jsme výdrž baterie bohužel nemohli vyzkoušet. Je však jisté, že s použitím GPS se bude rapidně snižovat.

Rozhodně zajímavý kompromis

Musíme říct, že první dojmy z nového Navigatoru jsou vesměs pozitivní. Použití navigace na tomhle přístroji rozhodně není jen řešením z nouze, spíše to vypadá na docela podařený kompromis.

Už se těšíme, až si jej budeme moci vyzkoušet v reálném provozu. Jinak jde o velmi dobře vybavený manažerský telefon, kterému sice chybí Wi-Fi, ale zase podporuje HSDPA o rychlosti 3,6 Mb/s. To už je rychlost pro práci dostatečná, bohužel čeští operátoři ji zatím nepodporují.

Nokia 6110 Navigator by měla být na evropský trh uvedena ve druhém čtvrtletí letošního roku a očekává se cena kolem 500 euro, tedy něco pod 15 tisíc korun.