S tímto pondělkem nezačíná jen nový týden, ale také nový měsíc. V něm bude asi tou největší událostí brněnský veletrh Invex, který začíná devátého. Na něm budete mít možnost se s námi setkat osobně a překročit tak pomyslnou hranici neosobního internetového styku.Dnes tedy začíná také nový týden. Asi těžko by se hledal lepší způsob, jak začít, než recenzí na nový mobilní telefon. V našem případě se jedná o Alcatel One Touch 303.Na své si ovšem přijdete i v případě, že vás více zajímají operátoři. V takovém případě nepřehlédněte nové tarify EuroTelu. A jestliže chcete vědět něco nového o e-mailu nebo palmech, také nebudete zklamáni. Každý si tedy najděte to své, a tak - přeji příjemné čtení.