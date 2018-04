S telefonem na vodu

Ozval se nám jistý bystrý, pozorný a šťouravý čtenář, kterému se náhodou podařilo objevit zajímavou "koupací vestu". Jde o pouzdro na mobilní telefon. Ovšem místo luxusní kůže, pozlacených cvočků a vymyšlených závěsů na opasek jde o celkem prostý pytlík z PVC. Ono totiž tady jde o užitečnou funkčnost, nikoliv o elegantní doplněk.

Pouzdro je skutečně relativně prosté. Přední strana je z průhledného materiálu, což se u mobilního telefonu vždy hodí, pokud chcete vidět na displej a tlačítka klávesnice. Zadní strana je sice neprůhledná, ostatně k čemu by to bylo, zato je ovšem nafukovací. Malá integrovaná nafukovací matrace, napadá mě při pohledu na umělohmotnou "nafouknutinu". Pouzdro tedy plave a nemusíte se obávat, že budete v kalné vodě prohmatávat několik hodin dno v honbě za ztraceným telefonem. Místo toho si musíte pospíšit v případě upuštění pouzdra v tekoucí vodě. Taková horská bystřinka na jaře by mohla plovoucí telefon donést jako plaváčka nějaké dobré vesnické ženě, peroucí prádlo u kamene sto metrů po proudu.

Samozřejmě, aby to celé k něčemu bylo, celý "pytlík" je na vrchním konci pevně zauzlovatelný, stejně jako klasické "loďáky", a je tedy perfektně vodotěsný. Netuším sice, do jaké hloubky výrobce vodotěsnost udává, ovšem kdo by chtěl telefon táhnout sebou pod vodu při potápění, ten se bude muset podívat po profesionálních pouzdrech za nějaký ten tisíc. Vzhledem k bídnému šíření radiových vln pod vodou (dva, tři metry pod hladinou můžete u mobilu na příjem zapomenout) ovšem není o co stát.

Jak udává náš dopisovatel Jiří Vrba, který měl možnost pouzdro vyzkoušet, "přes přední 'okýnko' se dá v rámci možností poměrně slušně telefonovat (tedy mačkat klávesy a mluvit)". Ze zvukem to asi nebude naprosto dokonalé a výhody Super Soundu asi nepoznáte, ale když je slyšet, základní funkce telefonu je splněna do puntíku.Ostatně, pokud si do pouzdra vložíte třeba Sagem, po zapnutí zabudovaného hands-free uslyšíte možná i pod vodou.

Využití se nabízí hned několik, od vodáckých výprav, kde se nebudete muset obávat vzít s sebou svoje spojení se světem, až po pohodlný a bezpečný přístup k telefonu během doby, kdy si hovíte uprostřed bazénku na matraci a popíjíte Martini (samozřejmě s olivou). Ostatně nejen přímo na vodě, ale i při jiných turistických akcích, kdy může telefonní přístroj přijít do nechtěného a nezdravého styku s vodou či jinou tekutinou, se může pouzdro osvědčit. Vlastně, nemusí jít ani o akci turistickou...

Nakonec ještě alespoň minimum informací, které jsou zatím k dispozici. Pouzdro začíná vyrábět olomoucká firma Bret. Až se objeví na trhu a zjistíme více, budeme vás informovat.

Na závěr bych rád poděkoval panu Jiřímu Vrbovi, který nás na tuhle zajímavou věcičku upozornil.