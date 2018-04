S rytmem o závod - recenze Sony Ericssonu W710i

Sony Ericsson W710i je svým způsobem jedinečné véčko, kdy se do tak malého přístroje podařila naládovat ohromná výbava. Nenajdete tudíž žádnou oblast, kde by W710i výrazně pokulhával a ztrácel na konkurenci. A to platí, ať už hledáte hudebního společníka, pracovního kolegu nebo osobního trenéra.

Případné výhrady můžou maximálně směřovat k provedení konstrukce nebo drobnostem okolo vnitřního displeje. Na druhou stranu vah však dejte 2MPix fotoaparát, EDGE, bohatou základní výbavu, více než slušnou výdrž, krokoměr a spoustu dalších věcí.

Úhlavním konkurentem pro W710i by měl být v recenzi několikrát zmiňovaný model Z710i. Váhání mezi nimi je však pouze chvilková záležitost. Z710i je potřeba brát jako Walkman v elegantním balení a kdo to myslí se sportem vážně, nemá důvod odsouvat W710i na druhou kolej. Spíše se naopak hodí kouknout k Nokii na její poslední dva hudební přírůstky do rodiny – modely 5200 a 5300. S kým se nakonec vydáte na cestu s rytmem o závod, je už na vás.