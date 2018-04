S rádiem i bez – recenze levných Sony Ericssonů J230i a J220i

Téměř na úplný spodek nabídky výrobce patří námi dnes recenzované modely J220i a J230i. Pod nimi figuruje již jen ultralevný model J100i. Všem těmto telefonům je společná cena poměrně výrazně pod hranicí dvou tisíc korun.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Telefony nejlevnější třídy se základní výbavou. Lákadlem vyššího modelu J230i je vestavěné rádio.

Sourozenci J220i a J230i se v podstatě odlišují pouze designem, jediným funkčním rozdílem je přítomnost rádia u modelu s vyšším číselným označením. To by tak mohlo být velikým lákadlem, jelikož jeho podpora není v nejnižší třídě úplně obvyklá. Ale i levnější J220i může zákazníky zaujmout.

Vzhled a konstrukce – dvakrát jinak, přesto stejně

Jak jsme již poznamenali v úvodu, hlavním rozdílem mezi oběma modely je design. Zatímco J220i je zaoblenější a dal by se připodobnit ke kostce mýdla, J230i se více přibližuje současné hranaté designové linii Sony Ericssonu. Design obou telefonů působí dost mladistvě a spíše než důchodcům a nenáročným uživatelům středního věku jsou tyto modely určeny především dětem a mladým uživatelům.

Velká škoda u J230i je, že se nabízí pouze v červené barvě. Ta jistě mnoho potenciálních kupců z řad mužů a chlapců odradí a pro něžnější část populace existují v dané barvě daleko přitažlivější telefony. To J220i je k dispozici ve dvou barvách, světle modré a černé. Ty dle našeho názoru telefonu docela sluší.

Zadní stranu a část boků obou telefonů zakrývají kryty baterie z bílého plastu. V nich se nachází otvory hlasitého reproduktoru, opět se nám do vkusu více trefuje perforování u J220i. Sundáním obou krytů odhalíme baterii o kapacitě 900 MAh a také fakt, že vnitřní konstrukce obou telefonů je naprosto shodná. Tím se také vysvětlují shodné rozměry a hmotnost obou přístrojů. Konkrétní hodnoty jsou 102 x 44 x 18 mm respektive 82 gramů.

Boky ani vrchní část telefonů nejsou rušeny žádnými ovládacími prvky, ve spodu tradičně nalezneme datový konektor. Na čelní ploše pak najdeme klávesnici v typickém stylu levných Sony Ericssonů, tedy s pětisměrnou navigační klávesou, tlačítky pro přijetí a odmítnutí hovoru, tlačítko rychlého menu a korekční klávesu. Celé toto uspořádání si mnozí jistě pamatují ze starých Ericsson, u špičkových modelů pak byl tento systém použit naposledy u modelu T68i.

Zpracování obou telefonů je na úrovni odpovídající dané třídě. Občasné povrzávání zadního krytu tolerujeme, konkurence však dnes již dovede používat i hodnotněji působících plastů, než předvádí Sony Ericsson.

Displeje a ovládání – zase stejně, ale přesto jinak

Klávesnice obou přístrojů nejsou zrovna tím, čím by se mohly chlubit. Jednotlivé klávesy jsou sice dobře hmatově odlišitelné, ale jejich zdvih je poměrně vysoký a stisk podivně tlumený. Není to žádná katastrofa, ale konkurence opět dovede předvádět lepší výsledky. Jestliže si vzpomínáte na klávesnici Sony Ericssonu T68i, máte přesně představu, jaké jsou klávesnice těchto přístrojů. Jsou i stejně hlučné.

Jinak je ovládání typické pro výrobce v dané třídě. Směrům navigační klávesy lze přiřadit spouštění funkcí, rychlé menu se dá přizpůsobit. Filozofie ovládání se nese v duchu odpovědí na otázky – vždy Ano, nebo Ne – a mačkání příslušných kláves. Samotná nabídka telefonů má tradiční podobu matice devíti ikon a další položky jsou již textové.

Co se zobrazování informací týče, to mají u obou telefonů zajišťovat dle specifikací shodné displeje. Pasivní technologie CSTN, podpora 65000 barev a rozlišení 128 x 128 pixelů nikoho nenadchne, ale v dané třídě je to víceméně standard. Displeje jsou však shodné pouze dle specifikací, ten v našem J220i byl však o poznání horší. Obraz na něm se zdál jakoby rozmazaný a jeho jas a barevné podání zdaleka nebyly na takové úrovni, jako u J230i. Faktem však je, že se může jednat pouze o vadu daného kusu.

Telefonování a zprávy – jednodušeji už to nejde

Nejlevnější telefony bývají často určeny pouze k telefonování a psaní zpráv. Nejinak tomu je u dnes testovaných sourozenců. Jenže Sony Ericsson tu mnohdy zachází až do krajnosti a výbava i v tomto směru je sotva základní.

Zatímco u levných Siemensů, ale třeba i Samsung a LG jsme si již zvykli na vícepoložkové seznamy, Sony Ericsson J220i a J230i touto vymožeností nedisponují. Oba telefony navíc ukazují záznamy ze SIM karty a vnitřní paměti telefonu zároveň a tento stav se nedá nijak změnit. Navíc čísla se primárně ukládají na kartu SIM, do vnitřní paměti telefonu číslo uložíte tak, že při volbě pozice záznamu zadáte číslo vyšší, než je kapacita záznamů vaší SIM karty. Emaily a další podobné záznamy si do adresáře neuložíte. Vnitřní paměť má kapacitu 500 záznamů.

Adresář je tedy velmi jednoduchý. O to více ale překvapí možnost třídění kontaktů do skupin a následné filtrování hovorů pomocí nich. Nastavení filtrování se sice nachází hluboko v nastavení vyzváněcích profilů, ale je tam.

Od nejlevnějších telefonů zatím neočekáváme podporu mp3 vyzvánění, dnešní modely nejsou v tomto žádnou výjimkou a vystačit si budete muset s klasickými vestavěnými melodiemi, nebo si nějakou vytvořit ve vestavěném skladateli. Levné Sony Ericssony rozhodně svými vyzváněcími schopnostmi nenadchnou. Zato kvalita hovoru je obstojná, na ni si nestěžujeme.

Psaní zpráv na obou telefonech nejspíše nebude patřit k vašim oblíbeným kratochvílím. Jednak za to může klávesnice, na níž se nepíše úplně nejrychleji, problémy ale dělá i samotný software telefonu. Psaní zpráv je docela pomalé a občas na telefon musíte čekat, problematické je hlavně měnění slov, které nabízí slovník T9. Ten může, ale nemusí, psát zprávy s diakritikou. Poněkud nepříjemné může být, že pokaždé, když nezná slovo, které napíšete, automaticky otevře formulář pro vložení slova do slovníku. Oba telefony si také ví rady se zprávami MMS.

Další funkce – lákadlem může být rádio

Oba testované telefony disponují celkem základní výbavou v oblasti organizace času. Je tu jednoduchý budík i budík opakovaný (ovšem můžete si pouze volit dny, kdy se má ozvat), jednoduchý kalendář s denním, týdenním i měsíčním pohledem, nechybí ani úkolovník. K dispozici jsou také stopky a minutka, nechybí ani kalkulačka. Datování si s těmito modely bude užívat asi málokdo, GPRS je tu primárně pro WAP.

Zábavu obstarají dvě vestavěné hry v každém modelu. Oba nabízejí hru QuadraPop, což je variace na tetris, J220i pak nabízí black jack, J230i dle našeho názoru atraktivnější minigolf. Hlavním zábavním lákadlem modelu J230i je pak vestavěné rádio. To samozřejmě hraje pouze po připojení sluchátek, která slouží jako anténa. Na sluchátka v balení výrobce nezapomněl a jejich přítomnost tak ospravedlňuje vyšší cenu J230i.

Shrnutí – nelehká pozice