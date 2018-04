S Pilotem a větrem v zádech

[První strana]







Před časem jsem narazil na jeden zajímavý prográmek, který se může hodit všem, kteří někdyletadlo a potřebovali před startem zjistit sílu větru, působícího na startující stroj v okamžiku rolování na runway a následném vzletu. Jmenuje se Wind Computer. (Těm, co pojmy rolování a runway nic neříkají doporučuji stránky o letadlech)Stejné uplatnění může najít tento program např. i v jiných sportovních odvětvích, kde se musí pracovat s větrem. V jádru je program velmi jednoduchý.Nejprve podle obrázku vlevo ukážete na políčko. Tím se přepnete do nastavování směru startovací dráhy.Pak ukážete tužkou na číslo při okraji kružnice, udávající úhel směru dráhy nebo plavby. Jak ukazuje obrázek vlevo, já jsem nastavil pro lepší názornost úhel 0 stupňů (směr sever). Velikost úhlu se automaticky objeví vedle popisky políčka.Dále musíte nastavit z kterého směru fouká vítr. Ukážete na políčko. Tím se přepnete do nastavování směru větru. Podobným způsobem jako u nastavení směru startovací dráhy i tady ukaže tužkou na číslo úhlu. Já jsem nastavil z původních 70 na 50 stupňů. Viz. obrázek vpravo. Opět se úhel větru objeví vedle popisky políčka:Do třetice musíte nastavit sílu větru. Já jsem si jen tak cvičně řekl. že to bude 35 km/h (9,7m/s). Hodnota síly větru bohužel nejde zadat s desetinnými místy. Ukažte tužkou na políčko. Zobrazí se dialogové okno, do kterého zadejte hodnotu rychlosti větru. Po zadání se automaticky spočítají potřebné hodnoty. Ostatně obrázky říkají vše:Pokud uvážíte, že vítr fouká tak jak ukazují obrázky, pak se síla větru rozloží na dvě složky. Automaticky se pak spočítá hodnota složky rychlosti působící ve směru startovací dráhy zepředu proti směru startu letadla -nebo pokud vítr fouká po směru startu letadla, pak -Vypočítá se také složka větru, která působí z boční strany - Crosswind.Výpočet je prostý a ukazuje ho následující tabulka:Pokud budete chtít, můžete si tento program najít na Pilotgear , kde si můžete stáhnout demoverzi, popřípadě za $10 objednat i plnohodnotnou.