S PalmPilotem na pěší tůry

Jak reklamní slogan "Very connected organizer" napovídá, dá se PalmPilot propojit snad se vším. Dalším důkazem je produkt, který Vám chci představit. Je určen zejména pro ty, kterým se nechce vláčet s GPS receiverem v báglu a s pytlíkem baterek v torně po horách. Kdo si však přesto nevěří a nechce být neustále pod kontrolou zvídavého satelitu, tomu nabízím k přečtení následující řádky.





Navigátor není GPS receiver. Jde o spojení elektronického senzoru se speciálním programovým vybavením.

Obě tyto části dělají z PalmPilota elektronický kompas. Sensor se svým vzhledem velmi podobá PalmPilot modemu. Také se úplně stejným způsobem nasadí zespodu na PalmPilota a předává přes sériový port SR232 informace speciálnímu programovému vybavení Navigátor. Aplikace potřebuje 50kB volného místa v RAMce PalmPilota. Pokud však chcete použít své vlastní mapy, pak samozřejmě počítejte s větším prostorem. Sensor je napájen dvěma AAA bateriemi stejně jako modem. Dodávaný balík je ještě doplněn aplikací MapSync, která se spouští na PC pod Win95/NT a slouží pro natažení vlastních map do PalmPilota.



Stěžejním článkem tohoto kompletu je aplikace Navigátor. Ihned po spuštění si zkontroluje přítomnost senzoru. Pokud jej nemáte, jste požádáni o jeho připojení. Nejdůležitější operací je správné nakalibrování senzoru. Během tohoto procesu musíte být pokud možno mimo dosah všech magnetických interferencí. Samozřejmě, že i PalmPilot vyzařuje určité magnetické pole, které musí být při kalibrazi bráno v potaz. Kalibrace se provádí po dobu minimálně 15 vteřin, kdy se automaticky nastaví elektronická střelka, ukazující na sever. V případě, že jste například blízko monitoru nebo nějakého kovového předmětu, Navigátor Vás na to upozorní.



Další problém je v tom, že senzor, stejně jako všechny kompasy, ukazuje tzv. magnetický sever, nikoliv skutečný. Deklinace je úhlová vzdálenost mezi magnetickým a skutečným severem. Navigátor ukazuje standardně magnetický sever. Pokud však chcete, můžete si nastavit úhel deklinace a magnetická střelka Navigátoru Vám bude ukazovat skutečný sever. Úhly deklinace můžete najít například ZDE a je nutné ten konkrétní nastavit v Preferencích jak ukazuje obrazek:





V REŽIMU KOMPASU

V REŽIMU MAPY

Asi Vás napadne, jak je to s používáním Navigátoru v autě. Navigátor není konstruován pro provoz v autě. Pokud však chcete Navigátor použít v autě, musíte PalmPilota umístit na konstatní místo v autě a nakalibrovat Navigátora. Pokud PalmPilota přemístíte, musíte provést kalibraci znovu.A teď ke konkrétní práci s Navigátorem. Po připojení k senzoru můžete s Navigátorem pracovat ve dvou režimech:V režimu kompasu se zobrazí pouze střelka, kterou můžete použít jako standardní kompas. Když se střelka pohybuje, současně Vám ukazují písmenka směr, kterým se ubíráte. Nejprve umístěte kurzor myši na první obrázek a pak na druhý.Touto funkcí se začíná navigátor přibližovat spíše GPSkám. Pokud víte, že během své tůry musíte projít několika stanovišti nebo záchytnými body, můžete si pod magnetiký kompas nahrát mapu. Doporučuji spíše schématickou složenou z čar, než nějakou z barevnou, kterou jsem použil já. Magnetická střelka Vám pak přímo ukazuje, kterým směrem se máte dát. Po dosažení potřebného cíle si jednoduše střelku přemístíte a pokračujete novým směrem. Pro názornost jsem pro vás připravil část mapy Ostravy:Společně s navigátorem dostanete program MapSync, o kterém se zmiňuji výše. Musíte si připravit nascanovanou mapu, převedenou do BMP nebo GIF a s rozměry cca 370x386. Pak spustíte program MapSync s parametrem, který tvoří jméno souboru s nascanovanou mapou. Automaticky se vytvoří soubor stejného jména, ale s příponou .PDB., jehož kopie se automaticky umístí do podadresáře Install (složky, ve které máte nainstalovaný Pilot Desktop.) a při dalším HotSyncu se automaticky natáhne do Pilota. Jak vypadá taková mapa v Pilotovi vidíte zde:Pro správu map v Navigátoru slouží Map manager. Ten obsahuje seznam nahraných map ve vašem PalmPilotovi včetně rozlišení a velikosti v kB. Nahrané mapy můžet kdykoliv smazat a nahradit jinými.Navigátor je dalším dílkem do mozaiky existujících zařízení připojitelných přímo na PalmPilota. Cestování a obzvláště pěší turistika není zrovna můj koníček, ale mnohým ze skalních turistů by se mohl hodit. Za $30,- je ho možno koupit přímo u výrobce, kterým je firma Precision Navigation, Inc.