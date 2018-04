S PalmPilotem a mobilem v autě

Již delší dobu jsem si lámal hlavu nad problémem, jak si s sebou vzít PalmPilota na cesty. Samozřejmě s mobilním telefonem. Mít ho položeného na sedadle vedle sebe jsem s pocitem, že by můj PalmPilot zahynul pod zadní částí spolujezdce nebo pod palubní deskou při prudkém zabrždění, zamítl okamžitě a bez váhání.



Jak to tedy vymyslet. Pokud bych použil stojánek pro mobilní telefon, pak se mi už nikde PalmPilot na palubní desku nevleze. Naštěstí s perfektním nápadem přišla firma Revolve design. Nabízí téměř univerzální stojánek nejen do auta. Podívejte na obrázek:





Šikovné, praktické. Pokud by Vám tento stojánek vadil v řízení, žádný problém. Stojánek je možno připevnit například na palubní desku do mřížky ventilátoru nebo přímo nad řadící páku. Nejlépe na tom budou ti, kteří mají automatickou převodovku, těm samozřejmě nebude řadící páka překážet vůbec.Vyjmutí PalmPilota ze stojánku je velice jednoduché, stačí potlačit jedno malé tlačítko, PalmPilot poodskočí a dá se velmi lehce vyjmout. Za PalmPilotem je důmyslně ukryt prostor pro náhradní baterie.A tady, na dalším obrázku vidíte mobilní dvojčátka. Ó jak jednoduché a praktické. Opět je zde jeden zádrhel a tím je řadící páka. Ovšem místečko se vždycky někde najde. Stačí velmi krátký propojovací kabel a můžete komunikovat. Podle mne autoři v tomto případě ale nepočítali s propojením PalmPilota s mobilem. Pokud totiž použijete GSM adapter Snap-On , pak se Vám určitě PalmPilot společně s adapterem do stojanu nevleze. Pozór, s mobilem, který má interní faxmodem Vám tento problém nenastane!Vy, co automobil nevlastníte nezoufejte. Stojánek je natolik univerzální, že jej můžete připevnit například k monitoru nebo ho můžete použít jako stojánek na Váš pracovní stůl. Ve spojení s HotSync kabelem pak ani nepotřebujete kolébku.Nakonec zbývá bohužel věc nejméně příjemná. U nás tento stojánek nekoupíte. Pokud se však podíváte ZDE , můžete si jej objednat. Ceny jsou různé podle toho, na co chcete stojánek použít.