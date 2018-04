S Palmem do školy (3) - pár freewarových tipů do aktovky...

Dobrá kalkulačka je prostě základ...

Kalkulátorů zdarma je na PalmOS víc než dost a nemusí to být vždycky zrovínka jen nějaké nedodělky či přihlouplé kalkulačky s aritmetickými výpočty. Naopak - i zde jsou k mání špičkové produkty:

EasyCalc 1.18

Výbornou kalkulačku od Ondřeje Palkovského jsme již u nás několikrát představili. Publikovali jsme i postřehy uživatele, kde najdete další informace o této kalkulačce. Stáhněte ji zde.



SC103P

Vědecká kalkulačka bez výrazných kompromisů. Můžete si o ní přečíst u nás recenzi, či si ji rovnou stáhnout.

C4me

Další zajímavou kalkulačkou zadarmo je tato od Dimitrije Vokhmina (C4CALC.com) - vyzkoušejte ji!

Co takhle chemické tabulky?

Do které kapsy by se nehodily? Přinesli jsme o nich článek již před časem. I zde je ke stažení několik freewarových aplikací tohoto typu - můžeme vám doporučit zejména program

ChemTable 2.1

Freeware aplikace Roberta Enga, kterou autor stále zdokonaluje a vyvíjí. Program zobrazuje polovinu tabulky a po kliknutí na šipky nahoře druhou polovinu (adekvátně i zpět).

Program má dobré filtry - můžete si nastavit zobrazování jen určitých skupin prvků. Taky si můžete vybrat, jestli chcete v tabulce zobrazovat symbol prvku či atomové číslo. Po kliknutí na příslušný prvek se vám objeví okno detailu s podrobnými údaji.

Zapomněli jste pravítko?

To ještě nemusí být ve všech případech tragédie, rozhodně pokud jste nezapomněli doma svůj handheld. I o nich jsme přinesli článek, který si můžete přečíst. Z freewarových produktů vybíráme

Ruler

Program na měření drobných předmětů - prostě položíte cokoliv na displej a srovnáte čáru do kraje předmětu. Lze kalibrovat. Produkuje Araiguma.

Rules

Jednoduché pravítko přímo na displeji PDA. Vyvinul Baron Sekyia.

Něco málo do zeměpisu?

CityZen

Taková zoomovací mapa světa se světovými městy a státy, ta by se tedy hodila! A zkusili jste CityZen? Není to dokonalost sama, nějakou dobu trvá vykreslování, zato však kromě mapy obsahuje i několik zeměpisných kvízů!

Program si můžete stáhnout zde a něco málo k přečtení o něm najdete i u nás!

Místo kalendáříku...

ClassDB 1.0

Velmi šikovný kalendářík od Ricarda Cabrala. Je zdarma a má vlastně jedinou obrazovku se zobrazením měsíců v roce (sloupce) a dnů v těchto měsících (řádky). Kliknutím na příslušné okénko vyvoláte malé okno pro vstup "dat" - vyberete předmět (Class) a dopíšete typ události (jako text). Dny, ve kterých máte nějakou "událost", jsou vykřížkovány a aktuální den je označen malou vlaječkou.

Škoda, že v menu "Class" nejde editovat, asi by si chtělo program upravit v Rsrc Editu...

Maximus

Pokud si potřebujete pouze u jednotlivých dnů poznamenávat události pomocí ikonek, vyzkoušejte Maximus - ke každému dni můžete přiřadit celkem až 4 ikony, různě je podbarvovat apod. Ideální řešení pro všechny, kteří si potřebují vést "deník událostí", ale nechce se jim trávit dlouhý čas jejich zapisováním...

Stahujte zde.

Anniversary? 1.1

Databáze českých svátků, ve které můžete vyhledávat podle jména. Ke každému dni si můžete ještě vytvářet další zápisky a přidat zde tak třeba narozeniny vašich známých či přátel.

Autorem je Questions (jejich stránka rozhodně stojí za navštívení, protože vyvíjí velmi dobrý software, za stažení stojí řada jejich freeware produktů, a i ty placené doporučuji odzkoušet - cena je spíš symbolická a užitná hodnota veliká!) Program Anniversary? si můžete stáhnout zde.

SvátkyDA 1.3

Upřednostňujete-li před samostatnou aplikací DA program, je tu pro vás tato užitečná aplikace. Jejím autorem je Martin Ostruzska a stáhnout si ji můžete zde (slovenská verze je tady).

A místo papíru...

Znáte to - potřebujte si rychle něco poznamenat (úkol, nějaké číslo, částku, jméno apod.). Jistěže to lze v PalmOS vložit do příslušné databáze (úkoly, kontakt, finanční program apod.), v mnoha situacích je však rychlejší naškrábat to rychle na kousek papíru a později s tímto údajem v klidu pracovat (zatřídit ho do úkolů apod.). I zde vám Palm nabízí řešení a je zase zdarma - program

Diddle Bug

Program vám umožní rychle cokoliv napsat na displej (k tomu je k dispozici řada kreslicích nástrojů, hrotů a odstínů pera apod.). Displej zde slouží jako ten pověstný papírek a takovýchto papírků máte k dispozici celý balík (jste omezeni jen velikostí paměti). Takto zapsané poznámky můžete následně otevřít a dál s nimi pracovat.

To ale není všechno - jestli si zapíšete do DiddleBig nějaký jednorázový úkol a přiřadíte mu datum a hodinu jeho splnění, tak vás program v příslušnou hodinu upozorní alarmem a zobrazením tohoto úkolu na displeji! Nemusíte tedy nic přepisovat do vaší databáze úkolů - program sám slouží jako úkolovník.

Tento velmi užitečný program Mitche Blewinse (nyní jej dál vyvíjí Peter Putzer) si můžete stáhnout zde. Má, pochopitelně, mnoho konkurentů, jsou však vesměs za poplatek.