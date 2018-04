S Palmem do školy (2) - pro žáky a studenty

Due Yesterday 5.0

Freeware aplikace od nosleep software. Má tři základní moduly, a těmi jsou:

- Classes - informace o jednotlivých předmětech (informace o vyučujících, hodnocení a známkování, rozvrh hodin)

- Classwork - domácí úkoly, práce a testy. Vše s exportem do diáře.

- Grades - vaše hodnocení a známky

4.0Student 5.3

Oblíbený program Handmarku, který je ale za poplatek $19,99. Umožní zaznamenat velké množství údajů a dat o třídě, vyučujících, úkolech a hodnocení. Umí exportovat do diáře i do úkolů a u hodnocení má funkci predikce výsledné známky (GPSA systém).

Za příplatek si můžete obstarat ještě využívání služby fourstudent.net, kde můžete vytvářet, upravovat a sdílet svoje databáze.

A+ Student Aid 3.0

Z podobného soudku je další "studentský" program Davida Burnetta. Stojí $9,50 a nabízí vám několik "listů" pro evidenci domácích úkolů, projektů a zkoušek. Obsahuje i rozvrh hodin.



GradePoint 2.0

Podobnou službu jako předchozí program vám zdarma zařídí aplikace od PDAce Development. Umožní vám zaznamenávat si vaše domácí úkoly, projekty a testy, má i hodnocení/známkování a příslušné výpočty.

Program je příjemný na ovládání (velké ikony dole) a má barevnou verzi.

Student

Freeware aplikace Radoslawa Nowaka. Je to rozvrh hodin s rozvržením dnů jako v diáři (viz obrázek). Pak jsou zde ještě obrazovky Schoolbag (co si dát do aktovky na další den) a CountDown (odpočet do další hodiny).

ActionNames School

Chytrým nápadem Iambicu je úprava jejich populárního diáře Action Names Datebook pro potřeby školáků. Modifikace kategorií na vyučovací předměty, tématické ikonky, rozvrh hodin a vynikající propracovaný diář k tomu - vznikl velmi užitečný pomocník každého studenta i žáka.

Program stojí $19,95 a výhodou je, že až student přejde do pracovního života, může upgradovat i svůj diář na "normální" ActionNames Datebook a nemusí měnit svoje zvyky ani systém práce!

Student Organiser 1.0

V jednoduchosti je někdy síla a tento školní organizer máte od AK Palmware zdarma. Je šířen v černobílé a barevné verzi.

TimeTable

TimeTable jsme představili už včera ve své podobě - v základní verzi za $8 je výborným rozvrhem hodin pro každého žáka i studenta!

Naše předškolní minisérie článků ještě dnes nekončí. Probrali jsme "školní" programy pro učitele i jejich studenty. Třetí část nebude věnována ředitelům ani školníkům :-) Poradíme totiž školákům (ale koneckonců i jejich vyučujícím) několik zajímavých programů zdarma, které by se jim mohly v novém školním roce hodit!