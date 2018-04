S Palmem do školy (1) - něco pro učitele

Učitelská profese je velmi náročná a množství údajů a dat (o třídě, vyučovacích hodinách, žácích, prospěchu apod.) si přímo koledují o to, aby progresivnější část pedagogického sboru vážně uvažovala nad tím, že dobře vybavený handheld může část tohoto břemene minimálně značně zpříjemnit. Uvědomují si to i výrobci PDA techniky, kteří pravidelně na konci prázdnin připravují různé akce pro žáky i učitele (zejména slevy handheldů). Problémem pedagoga je ovšem to, co si do takového handheldu po jeho zakoupení může dát, aby dobře plnil svůj účel.

Dnes vám představím několik těch nejlepších programů a utilit pro učitele, které nabízí současná bohatá PalmOS softwarová scéna.- Rozhodně se nejedná o úplný výčet všech aplikací na trhu, vybíral jsem jen ty nejstahovanější a komerčně nejúspěšnější.

Teachers P.E.T 3.0

Suita programů pro učitele - jedno z nejkomplexnějších řešení od Coffe Pot Software. Aplikace je typu shareware, stojí $19,99.

Po instalaci programu (a pak vždy před zahájením školního roku) musíte vyplnit řadu vstupních obrazovek:

- Údaje o sobě a o vaší škole (User settings)

- Třídy (seznam tříd, kde v tomto školním roce učíte)

- Studenti (seznam žáků a studentů a základní kontaktní údaje)

- Kategorie známek - jejich celková váha musí být 1.0

- Úkoly (Assignments)

- Styl známkování a hodnocení (přednastavená je písmenná stupnice A-F)

Po vložení všech těchto dat začíná každodenní práce s aplikací, která vám umožní vkládat a analyzovat celou řadu běžných úkolů a činností:

Modul Docházka (Attend)

Ve třídě si můžete označit pro každý den u každého žáka pozdní příchod, absenci a omluvenku (propustku). Posledním políčkem je poznámka. Kliknutí na ikonu kalendáříku vás přenese na jiný den.

Modul Známkování (Marking Assignments)

Zde můžete přiřazovat známky/hodnocení ke každému studentu a úkolu

Hodnocení dat

Po odkliknutí tlačítka OPEN na základní obrazovce můžete analyzovat a prohlížet vložená data. Můžete si prohlédnout docházku, hodnocení či seznam poznámek u každého studenta/žáka. Zajímavé možnosti jsou sumarizace jednotlivých úkolů a možnost grafického zobrazení výsledků a průměrů.

Export dat

Významnou schopností programu je možnost exportu vložených dat. Exportovat můžeme do MiniCalcu a do MemoPadu ve formátu CSV.

Import dat

Únavnou proceduru naplnění handheldu daty na začátku školního roku se firma snaží ulehčit konverzí maximálního množství dat z CSV souborů. Můžete tak (budete-li postupovat podle návodu) importovat celý seznam studentů.

TeachFile 1.2

Shareware EddieSoftu, stojí $12,95. Vykonává podobné funkce jako předchozí produkt, je to však jednodušší na ovládání a víc přímočarý program. Jednodušší ještě ovšem neznamená, že je oproti Teachers PET o něco výrazněji ošizen - spíše bych řekl naopak!

I zde najdete moduly na docházku i známkování, seznam žáků (s možností importu z AddressBooku), velmi rozsáhlé reporty.

Čím víc jsem se v programu pohyboval, tím víc dalších a dalších schopností jsem objevil. Vzhledem k tomu, že má čtvrtinu velikosti TeachersPET a cca poloviční cenu, rozhodně tento program doporučuji k odzkoušení!

A+ Grader 1.0

Shareware ($29) od A+ Grader Software. V době psaní článku je stránka firmy "v rekonstrukci" a do 9MB downloadu na odzkoušení programu se mi prostě nechtělo. Nevím, kolik ochotných firma na tento podivný způsob marketingu nachytá...

Aplikace je podle popisu dalším komplexním řešením na evidence docházky, známkování, úkolů a studentů, její výhodou by měla být doprovodná PC aplikace A+ Grader Companion k vytváření a tisku sestav z programu.

SchoolPlus+ 1.0

Program z NSBasicu za $5 od Man Hoi Raymonda Wonga. Zaznamenává informace o škole, o jednotlivých hodinách a úkolech, rozvrh hodin a zkoušek.

The Music Teacher 1.5a

Jako kuriozitu zde ještě zmiňuji aplikaci pro učitele v hudebních školách. Shareware Edwarda Hoada za $9,95 poslouží k evidenci docházky, ale taky plateb od rodičů. Informace o studentech, rozvrh hodin a taky reporty do CSV formátu.

TimeTable

Jeden z nejlepších rozvrhů hodin od specialisty na hry firmy Astraware.

Existuje v několika verzích jako TimeTable za $8 (vhodný jako rozvrh hodin pro žáky), TimeTablePro ($15 - umí několik rozvrhů současně, je výborný pro vyučující) a TimeTablePlus ($20 - má ještě modul pro zaznamenávání a assignmentů a domácích úkolů a jejich hodnocení.

ThoughtManager for Education

Aplikace je trošku z jiného soudku, ale je určena učitelům a jiným vyučujícím, pochopitelně se hodí i studentům! Je to upravený úspěšný outliner ThoughtManager, který firma dodává posílený o desítky velmi užitečných šablon pro studenty, učitele, pro vysoké školství či pro správu školních úkolů a prací.

Produkt je od Handshigh Software a v základní verzi stojí $29,95, s desktopovým programem $39,95.

Protože ale handheldy dnes netrůní pouze v učitelských a profesorských kapsách, ale čím dál víc jsou k vidění i v aktovkách žáků a studentů, podíváme se zítra po zajímavých programech a aplikacích pro ně. Inspiraci v těchto programech ostatně můžete hledat i vy dospělí - třeba to může být motivace k zakoupení low-endového PDA dítěti pod stromek, či k odložení vašeho staršího PDA při jeho nejbližší obměně...