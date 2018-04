S Palmem dnes intimně

Pojem "menstruační cyklus" známe my - příslušníci opačného pohlaví spíše ze školních škamen, kde nám růžolící soudružka učitelka stydlivě ukazovala jakási nesrozumitelná schémata a obrázky. Není snad "oboru lidské činnosti" kam by Palm/Pilot nezasahoval (no, možná nějaké obory bychom někde při trošce dobré vůle vyštrachali), a tak si dnes popíšeme dvojici programů zaměřených na výpočty, sledování a předvídání menstruační "matematiky".

Velmi zhruba lze nejobvyklejší periodu 28 dnů nastavit v DateBooku (jako opakování každý 28 den od prvního data). Je však třeba si uvědomit, že 28 dnů je velmi hrubým průměrem a že řadě žen kolísá cyklus kolem této periody a po jakékoliv nepravidelnosti musíte cyklus zadat znovu. Programy, které budu dále popisovat, se snaží tyto nepravidelnosti a cykly analyzovat, průměrovat a předvídat tak přesněji datum příštího cyklu.

FloChart v.1.1

Program Dr.Hutchense patří mezi ty jednodušší, je ale velmi přehledný a troufám si laicky říct, že poskytuje požadované informace. Začátky periody jednoduše zadáváte kliknutím na datum "Cycle start". Každá další perioda vytváří historii a delší historie upřesňuje předpověď dalšího cyklu. Celou historii lze vyvolat kliknutím na tlačítko History, kde jsou data počátků cyklu a délka periody. Základní obrazovka je tvořena stylizovaným obrázkem vajíčka se znázorněním počátku cyklu, datem dalšího cyklu a délkou periody (tu lze v preferencích uzamknout jako konstantu).

Zvláštním způsobem je znázorněno ovulační období (jako otevřená část vajíčka vpravo) a v inkriminované době se zdůrazní tato doba "největších nadějí" zvláštním grafickým prvkem v pravé části schématu. V preferencích je možno přirozeně nastavit všechny záznamy jako privátní (řeč je o intimních věc), potěší i solidní kontextová nápověda v programu. Program stojí 15$ a je jen 18 kB dlouhý.

FemDays 1.3

FemDays od LinkeSoftu je už trošku delší (31kB) a tím pádem složitější (no a taky trošku dražší - 19$). Umožňuje zadávat nejen datum začátku cyklu, ale různá stádia (3 stupně krvácení, mezimenstruační krvácení, křeče), popřípadě poznámky. Vkládání těchto dat probíhá v jakémsi měsíčním kalendáři, kdy kliknutím na patřičný den se vám otevře menu pro vložení výše uvedených údajů.

I zde platí, že čím delší historie, tím přesnější výpočty a předvídání. Z vložených údajů se ve statistické obrazovce dozvíte datum začátku poslední periody, počet dnů od toho data, datum příští periody, počet dnů posledního cyklu i průměrný počet dnů cyklu. Zobrazí i počet záznamů. Program má i dvě grafické obrazovky.První zobrazuje průběh cyklu po měsících a zobrazuje tak detailnější pohled na průběh měsíčního cyklu. Druhá obrazovka zobrazuje pět měsíců na jedné lince a zobrazuje pravidelnost cyklu. I v tomto programu je pochopitelně možnost zaheslovat přístup k datům a rovněž zde je velmi příjemná nápověda k jednotlivým částem programu.

Závěr

Netroufnu si absolutně doporučovat. Snad jen jednu věc - odzkoušet a posoudit.

Na FloChart se mi líbil grafický design, jednoduchost a malá velikost.

FemDays má více schopností vkládání dat i poznámek a grafická znázornění průběhu cyklů.

Co bych vytkl oběma programům, je fakt, že neumožňují vést víc "databází" (jak ošklivé slovo v této souvislosti), což by se někdy mohlo docela hodit (víc žen v rodině apod.).