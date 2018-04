S Palm Piloty na internet snadno a rychle (4)

4. Adresy v síti internet

Na začátku si uvedeme trochu začátečnické a zjednodušené teorie o adresování počítačů v síti internet. Zkušenější uživatelé nemusí tuto kapitolu vůbec číst, protože se z ní nedozví nic, co by již neznali nazpaměť a nečetli již stokrát. Text je určen pro čtenáře, kteří se teprve seznamují s funkcemi počítačových sítí. Pokročilejší čtenáři nechť přeskočí na konec textu sem.

Síť internet původně vznikla propojením mnoha menších sítí a jednotlivých počítačů do jednoho celku. Situaci ilustruje následující obrázek:

Okamžikem propojení vznikla velmi nesourodá heterogenní struktura, tvořená jednotlivými počítači propojenými v malých i velkých počítačových sítích. Zájemce o historii sítě internet bych odkázal na literaturu, ve které se mohou dočíst o vzniku, výhodách a problémech původního internetu.

V síti internet je možné přenést data z kteréhokoliv počítače na počítač jiný víceméně tou nejkratší cestou. Každý počítač má svoji adresu, která ho jednoznačně identifikuje, podobně jako například poštovní adresa. Navazujeme-li spojení, stačí nám - podobně jako u klasické pošty - znát jenom adresu. Vlastní mechanismus spojení tu nebudeme probírat: stačí vědět, že známe-li adresu, nemusíme se již o detaily přenosu starat.

IP adresa

Na začátku byla komise, která rozhodla, že každý počítač v síti internet bude mít svoji unikátní adresu, která byla zvolena jako 32-bitové číslo. Komise také rozhodla o komplikovaných pravidlech přiřazování adres počítačům v jednotlivých menších sítích připojených na internet tak, aby každý počítač v síti internet měl tuto adresu jedinečnou.

Dnes je situace taková, že každý počítač v síti internet je jednoznačně identifikován svojí IP adresou. IP adresa je (zatím) 32-bitové číslo, které se nejčastěji vyjadřuje jako čtveřice čísel 0-255 oddělených tečkami. Příklady IP adres počítačů jsou třeba:

IP adresa numerická hodnota 147.32.80.1 0x93205001 192.168.40.7 0xC0A82807

32-bitová adresa umožňuje mít v síti nejvýš 232 počítačů. V roce 2003 budou ovšem všechny přidělitelné 32-bitové IP adresy již použity a bude nezbytné adresu počítače v síti internet rozšířit. Standard IPv6, který je nejžhavějším kandidátem doplňuje IP adresu na 48 bitů. Tento standard zatím není na počítačích Palm Pilot podporován a budeme o něm pravděpodobně psát později.

Nesmíme se však ani teď spoléhat na to, že adresa počítače má jen 32 bitů (a že ji můžeme předávat jako 32bitové celé číslo), a musíme ve svých programech používat datové typy, které jsou definovány v hlavičkových souborech PalmOS. V nich je IP adresa počítače uložena v datovém typu NetIPAddr .

NetIPAddr adresa;

Jména a domény

Použití číselné adresy počítače (IP adresy) není zrovna pohodlné. IP adresy jsou sice krátké a jednoznačné, ale - bohužel - špatně se pamatují. Není jasná závislost mezi IP adresou a umístěním počítače. Proto byla zavedena pojmenování počítačů a domény. Doména je termín označující skupinu počítačů, které jsou ve společné zemi, ve společné instituci nebo mají stejný účel. Pro ilustraci si prohlédněte následující obrázek:

Cílem bylo, přiřadit každému počítači kromě IP adresy i snadno zapamatovatelné jméno. Toto jméno je vytvořeno z vlastního jména počítače a jmen domén oddělených tečkami. S těmito adresami jste se setkali - například:

www.seznam.cz ftp.uni-darmstadt.de dec51.lf2.cuni.cz

Takto zapsaná adresa je uspořádána hierarchicky a musíme ji číst odzadu. Poslední v adrese počítače je jméno domény nejvyšší úrovně (například cz , de nebo com ). Jména domén nejvyšší úrovně jsou buď dvojpísmenné zkratky jmen států (třeba cz pro ČR, sk pro SR nebo de pro Německo). Domény nejvyšší úrovně, které mají jména složená ze tří písmen označují počítače v USA (například com pro společnosti, edu pro university).

Po doméně nejvyšší úrovně následují postupně odzadu jména jednotlivých domén, které upřesňují adresu počítače. Ze jména počítače můžeme určit zemi, ve které se nachází, instituci a podobně. Rozložíme-li tímto způsobem například adresu www.lf2.cuni.cz dostaneme:

www lf2 cuni cz jméno počítače, který má na 2. lékařské fakultě na starosti internetové stránky 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova ( c harles uni versity) Česká republika

Vidíme, že jména počítačů jsou mnohem lépe použitelná a snáze zapamatovatelná než IP adresy. Přesto je tu jeden háček.

Jména počítačů a IP adresy

Známe-li IP adresu počítače (32bitové číslo), tak s ním můžeme přímo navázat spojení. Tyto IP adresy si však běžně nepamatujeme a k označování počítačů nám lépe slouží jejich jména.

Druhým důležitým úkolem, který musíme při připojení se na síť vyřešit, je tedy nalezení IP adresy počítače, jehož jméno známe a ke kterému se chceme připojit.

V síti Internet jsou rozmístěny takzvané DNS servery, které automaticky odpovídají na dotazy, týkající se jmen počítačů. Adresu DNS serveru vám musí sdělit poskytovatel vašeho internetového spojení (je jasné, že potřebujete znát jeho IP adresu). I DNS servery jsou v síti internet uspořádány hierarchicky. Pokud zjišťujeme IP adresu počítače www.nyu.edu (například univerzita v New Yorku) tak se stane následující:

DNS server vašeho poskytovatele služeb internetu pozná, že jde o adresu ve Spojených Státech a předá dotaz DNS serveru pro oblast Spojených států. DNS server pro oblast Spojených států předá jméno hledaného počítače DNS serveru Univerzity v New Yorku. DNS server univerzity v New Yorku se podívá do tabulek, zda se v nich vyskytuje počítač se jménem www a výslednou adresu (nebo zprávu o chybě) zašle zpět DNS serveru pro oblast Spojených států. Dotyčný server zašle nalezenou IP adresu DNS serveru našeho poskytovatele internetových služeb. A nakonec nám DNS server, který jsme oslovili jako první, vrátí nalezenou IP adresu.

Tyto kroky se dějí automaticky a nemusejí nás víceméně zajímat. Jen je důležité si uvědomit, že nalezení IP adresy počítače v síti internet může nějakou dobu (řádově sekundy) trvat.

Převod jména počítače na IP adresu

K zjištění IP adresy počítače nám v PalmOS slouží funkce NetLibGetHostByName() . Tato funkce převezme jako parametr jméno počítače (třeba hotmail.com ) a zjistí jeho IP adresu. Pokud počítač s tím jménem neexistuje (i tato možnost může nastat), tak nás na to funkce NetLibGetHostByName() upozorní.

Pro správný převod jmen počítačů na IP adresy musíme mít správně nastavené adresy DNS serverů v panelu Network aplikace Preferences.

NetHostInfoPtr NetLibGetHostByName(UInt16 refCislo, Char *jmeno, NetHostInfoBufPtr buf, Int32 timeout, Err *chyba) Vyhledá počítač, jehož jméno jsme jí předali. Vstupní parametry refCislo - referenční číslo knihovny Net.lib

- referenční číslo knihovny jméno - jméno hledaného počítače

- jméno hledaného počítače timeout - po kolika vteřinách přestaneme počítač hledat

- po kolika vteřinách přestaneme počítač hledat buf - ukazatel na stukturu NetHostInfoBufPtr , do které bude funkce ukládat data Výstupní parametry chyba - obsahuje kód chyby Vrácená hodnota NULL - došlo k chybě a proměnná chyba obsahuje její kód

- došlo k chybě a proměnná obsahuje její kód ostatní hodnoty - ukazatel na strukturu NetHostInfoPtr , která je součástí struktury NetHostInfoBufPtr , ve které jsou uložena výsledná data

Funkce NetLibGetHostByName() slouží k vyhledání počítače, jehož jméno jsme jí předali v parametru jmeno. Je-li počítač nalezen, je do struktury NetHostInfoBufPtr uložena jeho IP adresa získaná dotazem na příslušné DNS servery.

Příště si uvedeme příklad použití funkce vyhledávající počítač podle jména.