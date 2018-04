S Oskarem už může volat 98 procent obyvatel

Jestliže se dosud někteří z potenciálních vlastníků mobilu obávali zvolit si kvůli nedostatečnému pokrytí síť Oskara, nyní k tomu již nemají důvod. To alespoň tvrdí tisková zpráva, kterou Oskar vydal dnes dopoledne.

Dovolat se s Oskarem i v odlehlejších koutech republiky by již neměl být, ve většině případů, problém. Nyní se Oskar může soustředit na kapacitu sítě a doladění pokrytí. Podle slov Jona Eddyho, technického ředitele Českého Mobilu, bude při další práci na kvalitě sítě brán zřetel především na přání zákazníků. "Důležité je, že jsme dosáhli pokrytí a kvality, kterou nám ukládají podmínky licence. Etapa horečné výstavby je nyní u konce a my se můžeme více soustředit na potřeby našich zákazníků," říká Eddy.

Ještě do nedávné doby bylo zákazníky nejvíce sledovaným kritériem Oskarovy kvality především pokrytí. Nyní, s rostoucím počtem uživatelů sítě, se zvyšují také nároky na kapacitu. Pokud se díky pokrytí do sítě sice přihlásíte, ale kvůli přetížení se nedovoláte, výsledek vás brzy přinutí se Oskara vzdát. Takové situaci se samozřejmě Oskar chce vyhnout. "Důležité je mít vždy síť alespoň v takovém stavu, jaký vyžaduje počet zákazníků. To se nám zatím daří," říká Eddy.

Podle neoficiálních zpráv má síť Českého Mobilu v současné době přes 200 000 uživatelů. Toto číslo se nejspíš v okolí Vánoc znatelně zvýší, podobně jako tomu bylo u obou konkurenčních operátorů mobilních sítí na konci minulého roku. Zvýšení počtu zákazníků by měla napomoci i speciální akce s Oskartami, z nichž je možné v rámci Oskara volat až hodinu za pouhé tři koruny. Více o této nabídce naleznete v našem článku Oskarův dárek byl rozbalen. Volejte za 3 Kč neomezeně. Jak řekl Igor Přerovský, tiskový mluvčí Oskara: "Naše předsevzetí se nám zatím daří plnit a doufáme, že v tomto trendu budeme zdárně pokračovat."

Dalším důležitým krokem spojeným s úpravami sítě je v této době implementace GPRS. Ta je u Oskara v podstatě dokončena, testování již probíhá několik měsíců. Samozřejmě, stejně jako u ostatních operátorů je tu stále problém s telefony. Ovšem i přesto, že telefony budou před Vánoci k dispozici v dostatečném počtu, se Oskar se spuštěním GPRS oproti ostatním operátorům přeci jen o něco zdrží. První komerční testy s vybranými firmami budou probíhat od Nového roku, brzy nato by mělo dojít k plnému komerčnímu spuštění služby.

Oskar na příští rok chystá i další technická vylepšení, často spojená s novými službami. Rozhodně by měla přijít řada na další služby spojené s WAPem, hlavně wapový m-commerce. Pro roaming na předplacených kartách bude zřejmě implementována technologie CAMEL. Jak řekl Eddy, o alternativním řešení v podobě callbacku Oskar neuvažuje.

Problém CAMELu je však zatím v nedostatečné rozšířenosti této technologie. Pro reálné využití je nutné, aby byl stejný systém implementován do domácí i příslušné zahraniční sítě.

Předvánoční horečka po mobilních telefonech se již začíná šířit a Oskar zprávou o svém pokrytí posiluje pozici. Jakmile se v praxi potvrdí dobrá kvalita sítě a přibudou další služby, může se Oskar zaměřit již nejen na nové uživatele mobilů, kteří se rekrutují především ze skupiny "obyčejných lidí", ale také na náročné zákazníky z řad manažerů a obchodníků. Do nového roku chce Oskar startovat ze stejné čáry, jako jeho konkurenti. Prvotní handicap se mu již z větší části podařilo smazat, teď ho čeká boj o podíl na trhu. Pokud si udrží ceny a zvedne kvalitu, má rozhodně dobré šance.