S novým uživatelským prostředím uvidíte za hranu displeje

Společnost The Astonishing Tribe představila zvláštní koncept trojrozměrného uživatelského prostředí pro mobilní telefony. Nazývá se 3D Eyetracking UI a uživateli nabídne doposud nepoznané možnosti. Prostředí totiž nabídne opravdovou hloubku objektů, které se mohou vrstvit na sebe. Při naklonění displeje tak může uživatel vidět doslova za jeho hranu. Může se tak podívat, jaké ikony by na další obrazovce našel, nebo třeba zběžně prohlédnout, jak pokračuje text na webová stránce. To vše bez toho, aniž by musel obrazem na displeji nějak hýbat.

Nový rozměr dává uživatelské prostředí třeba upozorněním, která doslova vyskakují nad všechny objekty. Na první pohled se může zdát, že nové uživatelské prostředí je spíše efektní než efektivní, ale jistě si dovedeme představit několik způsobů, jak by se jej dalo využít ku prospěchu ovládání. Z horní hrany displeje by například mohly zmizet ikony se stavem signálu, baterie a dalšími ukazateli – ty by uživatel viděl až po naklonění displeje. Tím by se zvětšila efektivně využitelná plocha displeje. To samé může platit pro nástrojové lišty v internetovém prohlížeči nebo mnoha jiných aplikacích. Prohlédněte si krátké video s demonstrací prostředí a jistě vás napadnou i další možnosti jeho využití.

Zdroj: youtube.com

Prostředí funguje díky speciálnímu 3D enginu vyvinutému TAT. Zařízení prakticky neustále sleduje pozici očí uživatele vzhledem k rovině displeje a v reálném čase zobrazení na displeji překresluje.

Prozatím je 3D Eyetracking UI pouze konceptem a do praxe se asi hned tak nedostane. Firma TAT ale není v dané oblasti žádným zelenáčem. Z jejích dílen pochází například uživatelské prostředí operačního systému Google Android a některé prvky od TAT si našly místo i v operačním systému Symbian S60 3rd Edition Feature Pack 2. Celkově můžeme alespoň nějaké prvky pocházející od TAT najít ve 240 milionech mobilních telefonů a toto číslo stále stoupá. Je tak klidně možné, že některý ze zákazníků TAT se rozhodne nový koncept 3D prostředí uvést do praxe.