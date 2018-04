S Nokií 5140 do terénu, se SE K700 do Japonska

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese .

Čtenáři, kteří chtějí být informováni o novinkách neustále, po celý den, si mohou přihlásit upozornění na nové články e-mailem. Tato zpráva vám přijde vždy nanejvýš do půl hodiny poté, co vyjde nový článek. Registrace této služby je ve vašem osobním profilu , kam se dostanete po přihlášení. A nebo si můžete přihlásit náš RSS kanál. Ten je na adrese http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=mobil .

Nové telefony na Mobil.cz

Nokia 5140



Sony Ericsson K700



Motorola A630



— — — — — — —

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 28. června 2004 – pátek, 2. července 2004

pondělí, 28. června 2004

Roaming tipy: Jak nejlevněji volat v zahraničí (SK, PL, D, A)

Chystáte se do zahraničí s mobilem? Chcete vědět jak volat nejlevněji? V prvním dílu našeho seriálu vám nabídneme konkrétní rady jak nejlevněji volat na Slovensku, v Polsku a také v Německu a Rakousku.

vydáno: pondělí, 28. června 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Roaming - volání ze zahraničí

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 29. června, 9:53:54



TELeKONOM - T-Mobile požádal Eurotel o CDMA

Volný přišel s urychlovačem internetu; Siemens snižuje ceny mobilů; Pro Anetu Langerovou přišlo za hodinu přes dva miliony hlasů; V Číně se zvyšuje počet uživatelů mobilů; Obyvatelé střední a východní Evropy utratili 32 miliard korun za SMS a MMS; Telecom má nové členy v dozorčí radě; Telecom vyplatí na dividendách skoro pět a půl miliardy korun

vydáno: pondělí, 28. června 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Mapa infolinek Oskara - abyste nezabloudili (třetí část)

Hledat konkrétní informace nebo služby na infolince operátora může být někdy problém. Proto jsme pro vás zmapovali infolinky našich operátorů. Ty Oskara si můžete prohlédnout právě dnes.

vydáno: pondělí, 28. června 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Služby Oskara

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 29. června, 17:14:03



Vyhrajte značkový nůž Victorinox

Soutěží se o 33 značkových nožů Victorinox. Stačí zodpovědět pět otázek a jeden z nožů může být váš.

vydáno: pondělí, 28. června 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy



úterý, 29. června 2004

Nokia 5140 - vyrážíme do terénu (recenze)

Brzy se začne prodávat nová odolná Nokia s označením 5140. Je určená všem aktivním lidem, kterým nabídne kompas, vodováhu, teploměr nebo příruční svítilnu. Hoďte ji do batohu a vyrážíme do terénu. Nokia 5140 se začne prodávat za cenu 10 990. Vyplatí se za tuto cenu? Přečtěte si naši recenzi.

vydáno: úterý, 29. června 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 46 příspěvků, poslední: 30. června, 14:49:09



Nejlevnější volání v zahraničí – vyplatí se místní předplacenka? (SK, D, PL, A)

Míříte letos v létě za hranice a chcete i v zahraničí telefonovat? Pak vás jistě bude zajímat, jestli je levnější používat vlastní číslo v roamingu, nebo si na dovolené pořídit místní předplacenou kartu. Poradíme vám, co je nejvýhodnější u našich sousedů: Na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

vydáno: úterý, 29. června 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Roaming - volání ze zahraničí

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 2. července, 15:09:32



Nokia 5140 - navštívili jsme pražskou ZOO (fotogalerie)

Nokia 5140 je vybavena fotoaparátem s rozlišením 640x480 pixelů. V následující galerii si můžete prohlédnout několik fotografií, které jsme pořídili během návštěvy pražské ZOO.

vydáno: úterý, 29. června 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 46 příspěvků, poslední: 30. června, 14:49:09



Telefonní automaty jsou ztrátové a zájem o ně klesá

Z telefonních automatů se pomalu stávají SMS terminály. Zákazníci je využívají spíše ke psaní krátkých zpráv než k volání.

vydáno: úterý, 29. června 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Pevné linky

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 1. července, 20:38:37



Vladan Crha, mluvčí Českého Telecomu, bude ve středu odpovídat on-line

Český Telecom je firma, která budí v lidech rozporuplné pocity. I proto jsme jejího mluvčího pozvali na on-line rozhovor. Ve středu v pravé poledne budete tedy moci na Mobil.cz pokládat otázky mluvčímu Českého Telecomu.

vydáno: úterý, 29. června 2004 08:22

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Online chat

diskuse: 47 příspěvků, poslední: 1. července, 11:44:44



středa, 30. června 2004

Udělejte si jasno v technologiích pro mobilní komunikace

Kdo u nás udává tempo v implementaci nových technologií? Které dostupné technologie jsme tu měli, máme nebo budeme mít? Víte jaké jsou rozdíly mezi GSM, CDMA, NMT nebo GPRS? Přinášíme vám jejich popis a stručné shrnutí technických parametrů.

vydáno: středa, 30. června 2004

autor: Petr Vokáč ...další články tohoto autora

rubrika: Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 2. července, 14:33:25



Jaké máte zkušenosti s weby našich operátorů?

Jste občasnými návštěvníky webových stránek našich mobilních operátorů? Vyznáte se v jejich struktuře? Jsou pro vás srozumitelné všechny pojmy a systém vyhledávání? Co by měly tedy splňovat stránky operátora?

vydáno: středa, 30. června 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 2. července, 13:28:51



3G týden – T-Mobile spouští Music Mix, korejské 3G sny a další

Síť 3 nabízí přímý přenos Wimbledonu na mobil. WCDMA na korejském trhu zatím neuspělo, Home Network Dream (Korejská realita, Český sen). Operátoři žádají švédské úřady o strpení při výstavbě 3G sítí. Německá O2 startuje 3G v červenci. T-Mobile spouští Music Mix (a čeká to i nás).

vydáno: středa, 30. června 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 1. července, 9:50:13



čtvrtek, 1. července 2004

Sony Ericsson K700 - vyřezali ho japonským mečem (recenze)

Sony Ericsson K700 je jeden z nejočekávanějších telefonů tohoto roku. Jeho precizní zpracování napovídá, že se jedná o telefon nejvyšší třídy. Skvělé manažerské funkce doplňují ty zábavné. Má vůbec nějaké chyby?

vydáno: čtvrtek, 1. července 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 54 příspěvky, poslední: 2. července, 17:26:09



Jak volat levněji ze zahraničí (S, I, CRO, GR, BUL)

V dalším díle letního seriálu si řekneme, jak volat levně z oblíbených přímořských letovisek. Připravte se, odlétáme na pláže ve Španělsku, Chorvatsku, Itálii Řecku a Bulharsku.

vydáno: čtvrtek, 1. července 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Roaming - volání ze zahraničí

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. července, 19:52:56



pátek, 2. července 2004

Motorola A630 - nový "komunikátor" pro SMS maniaky

Motorola včera oficiálně představila nový "komunikátor" A630. Tento zajímavý telefon má plnohodnotnou QWERTY klávesnici, ale jinak se jedná o běžný mobil, úrovní výbavy odpovídající modelu V600.

vydáno: pátek, 2. července 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 2. července, 12:36:20



Oskar představil novinky na prázdniny

Nové telefony se objevily v nabídce našeho nejmladšího operátora. Kromě odolného Siemensu je to i pokročilejší verze Nokie N-Gage QD. Co pro nás tedy Oskar připravil?

vydáno: pátek, 2. července 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 2. července, 15:02:41