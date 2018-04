S Nokií 3310 si nezachatujete

Mobilní telefon Nokia 3310 už mají v nabídkách všichni tři operátoři. Nejlevnější je Oskar, u nějž koupíte tento mobil za 8599 Kč, případně za 8999 Kč, pokud prodejce nebude ochoten prodat telefon jinak než bez Oskarty. Telefon od Oskara bude samozřejmě neblokovaný. Stejnou cenu zaplatíte za sadu Paegas Twist a 9995 Kč bude stát nová sada Go chat, která by se měla od pondělí objevit v distribuční síti EuroTelu. Obdobné ceny jsou i v prodejnách mobilních telefonů (výjimkou jsou značkové prodejny EuroTelu s cenou 11 995 Kč)

Jedním z lákadel tohoto telefonu je právě funkce chat a jistě se najde mnoho uživatelů, kteří si jej pořídí právě kvůli ní. Nepříjemné je ale to, že tuto funkci u nás žádný z operátorů nepodporuje a ani se k tomu v nejbližší době nechystá. A to dokonce ani EuroTel, který použil slůvko chat přímo v názvu sady Go a jehož dodavatelem technologií a infrastruktury je právě Nokia. Slovy Jana Kučmáše, tiskového mluvčího EuroTelu: "Síť společnosti EuroTel v současnosti nepodporuje funkci chat telefonu Nokia 3310. Tento telefon používá pro tuto funkci svůj vlastní standard a navíc je těchto telefonů mezi zákazníky zatím málo. Až se tyto telefony mnohem více rozšíří a pocítíme poptávku ze strany zákazníků, pravděpodobně podporu této funkce zprovozníme." Obdobný přístup panuje i u ostatních operátorů. Jak nám sdělil zástupce tiskového mluvčího Oskara, David Vlk: "Oskar představil službu WAP, která umožňuje zákazníkům mobilní přístup k internetu a tudíž i do oblasti volného času a zábavy. Samostatnou službu chatu pro některé specifické mobilní telefonní přístroje v současné době nepodporujeme."

Vyjádření RadioMobilu se nám do uzávěrky článku získat nepodařilo, nicméně síť Paegas v současnosti podle našich zjištění funkci chat nepodporuje a stejně tak se v současnosti nepracuje na jejím zprovoznění. Nynějším i potenciálním majitelům Nokií 3310 zatím nezbývá nic jiného, než čekat, až se tyto telefony mnohem více rozšíří a jejich majitelé začnou tuto funkci po svých operátorech vyžadovat.

Chatování přes mobil je zatím jen snem, pokud nepočítám náhražky ve formě wapových stránek, což je nepohodlné a drahé. Totéž se dá říct i o možnosti odesílat hromadné textovky u EuroTelu, případně s několika málo telefony, které podporují funkci odeslání textovky více příjemcům (jako Ericsson R320s nebo T28s). Nicméně Nokia 3310 má spoustu jiných vlastností a funkcí, kvůli kterým se vyplatí ji pořídit.