S nefunkčností WAPu u Paegasu na Ericssonu R320 včera pokračovalo malé "drama" zjišťování toho, proč se tak děje, či spíše neděje. Ve zkratce mi bylo řečeno, že R320 není na trhu a nefunguje to na ní, protože nemá kompletní implementaci WAP 1.1 - podle Paegasu tam chybí jedna funkce. Přiznám se bez mučení, že tomu příliš nevěřím už proto, že jsem si prošel manuály od WAP brány, kterou zřejmě RadioMobil koupil a tam je kolem korektní podpory WAPu docela černo. Uvidíme, až RadioMobil přizná barvu, co to vlastně koupil. Na druhou stranu uznávám, že docela naštve, když právě doděláte implementaci WAPu do sítě, což dá docela dost práce a první co si přečtete jako ocenění své práce, je článek nějakého držkatého novináře, kterému to nechodí zrovna s jediným telefonem, který jste netestovali a navíc bude na trhu kdoví kdy. Neškaredil bych se, kdyby WAP nebyl standard. Standardy fungovat musí, ledaže bychom chtěli mobilní síť proměnit v smetiště samodělků typu Microsoftí rozšíření standardů. Takže nekdě je chyba. Buďto u R320 v implementaci WAPu, nebo ve WAP bráně či její konfiguraci. Kde? Nebojte, my na to přijdeme :)