S nástupem nového redakčního systému také přišel čas zamyslet se nad dalším směrováním Mobil serveru

S nástupem nového redakčního systému také. Mobilní komunikace se od roku 1996, kdy jsme do nich vstoupili, do roku 1999 změnily k nepoznání. Původně poměrně legrační a maličký obůrek se změnil v košatý systém variací a možností. Zatímco ještě před dvěmi lety jsme v poměrně malém týmu stačili obsáhnout bezmála vše o mobilní komunikaci, dnes je to stále obtížnější i při rychle rostoucím týmu. Neustále zvyšujeme počet článků na titulní stránce (nu, tento týden to není moc vidět) a přesto je stále obtížnější udržet celkový obraz i přehlednost ve všech oborech - mobilní technologie GSM, UMTS, mobilní telefony desítky firem, služby, ale i WAP, PDA atd. Navíc si naši "staročtenáři" stále více stěžují, že se díky novým tématům snadno ztrácí přehled o starých dobrých tematech a drbech, někdy to v tom množství vypadá, že už jsme "špekózní novinky" dávno opustili - ty se přitom nezřídka ztrácejí v záplavě jiných zpráv. Co s tím? Pomalu začínáme vyhazovat okrajová leč stále zajímavá témata na jiné servery. Příkladem budiž WAP server - WAP články by se napříště až na výjimky typu vizionařiny neměly míchat do Mobil serveru. Prostě si jen pamatujte, že až budete potřebovat něco o WAPu, tak na to máme WAPserver. Nejdůležitější materiály se vypisují do pravého boku v článcích, ne ale na titulní stranu. Když se systém osvědčí, budou následovat i další témata. Snad vám to Mobil server zpřehlední. Nicméně vítáme zlepšení tohoto systému!