S nákupem levného mobilu z Číny spěchejte, od dubna to bude dražší

Pokud si v současnosti objednáváte levný mobil ze zemí mimo Evropskou unii, jste osvobozeni od daně a cla. Ušetříte u každého balíčku, jehož hodnota nepřesahuje 150 eur, tedy asi 3 650 korun. To však nebude trvat dlouho. Do nynějška totiž Česká republika uplatňovala vyšší limit pro osvobození zásilek, než by podle evropských směrnic měla.

Zásilky, které se dostanou do celního řízení od 1.dubna, budou podléhat přísnějšímu režimu. Nově budou do celních výměrů spadat všechny balíky s minimální hodnotou 22 eur, tedy přibližně 550 korun.

S nákupem proto nečekejte moc dlouho. Do dubna můžete za mobil z USA, Číny nebo jiných zemí mimo EU ušetřit až pětinu z celkové ceny. Změna je součástí daňové novely, kterou nyní mají na stole senátoři.