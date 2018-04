S mobilními telefony začíná ten správný šrumec - po Nokia 7110 a Ericsson T28 přichází na trh Nokia 8210 a za pár týdnů by tu s námi také mohl být Ericsson R320, na který jsem kromobyčejně zvědavý. Jenže kromě Ericssonu a Nokia se do inovace vývojových řad hrne už jen Motorola, ostatní jsou potichoučku. Od Siemense jde tichý hlas, že projekt Siemens SL25 nahrazuje nový projekt Siemens S35 s WAPem, představení se ale chystá až na CeBIT a dodávky na prázdniny, pokud bude šeptanda pravdivá. Jenže zatím je ještě příliš brzy, říkat si "Lets see you at CeBIT" - takže doufejme, že ostatní se také proberou. Jinak to bude jaro vyhražené staré trojce Nokia, Ericsson a Motorola.