S mobilními telefony to bylo tento týden docela suché - moc se toho nedělo, pokud odmyslíte klasickou předvánoční horečku, kdy oba operátoři horem-dolem tlačili zboží na trh, který jim Český mobil tak velkomyslně přenechal. Tento týden také EuroTel s RadioMobilem vydali tak ostré tiskové zprávy, kde se do sebe pustili, až chlupy lítaly. Zákazníkům ale asi nezbude, než se ptát, proč oba naši techničtí guruové, jimž blaho zákazníků toliko leží na srdci, nepodporují ve svých dokonalých sítích takové služby, jako je tarifikace podle GSM Phase 2 - tedy okamžité zobrazení provolané částky na displeji. O RadioMobilu zlé jazyky tvrdí, že by se mu síť položila a tak tuto službu nelze zprovoznit, o EuroTelu zase zlé jazyky říkají, že by zákazníka klepla pepka, až by viděl provolanou částku. Dobré jazyky neříkají nic - a přeci bychom dozajista raději viděli tiskovou zprávu o on-line účtování, než to kasání se, co předváděla obě tisková oddělení. Tož hezký víkend.