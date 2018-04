S mobilem se nechává pohřbívat stále více lidí

Když v roce 2005 zemřel Newyorčan John Jacobs, nechala ho jeho žena pohřbít společně s jeho mobilním telefonem. Nejenže za něj měsíčně platila paušál, ale pravidelně na něj také volala. Ani po vybití baterie v přístroji s hovory svému zesnulému manželovi neskončila. Dodnes mu pravidelně volá do hlasové schránky.



Ačkoliv se tento případ může zdát výjimečný, není tomu tak. V roce 2005 sice mohl být pohřeb s mobilem vskutku originální událostí, v současnosti je ale takový způsob posledního rozloučení populárnější, než byste čekali.



"Zdá se, že každý zesnulý mladší čtyřiceti let si s sebou do hrobu bere mobilní telefon," řekla pro internetový portál msnbc.com Noelle Potvin, rodinná poradkyně pracující pro jeden z největších hřbitovů v americkém Los Angeles, a dodala: "Nejsou to ale jen mobily. Nedávno jsme tu měli muže, kterého rodina nechala pohřbít s herní konzolí Game Boy."



I když se o pohřbech s mobilními telefony nevedou žádné podrobnější statistiky, lidé napříč pohřebními ústavy v USA, Velké Británii a Austrálii se podle serveru msnbc.com shodují na tom, že jich neustále přibývá.



Důvodů pro pohřeb s mobilem je spousta



Proč pozůstalí nechávají své zesnulé příbuzné pohřbít s technikou, nejčastěji pak s mobilním telefonem? Důvody se mnohdy liší. Nejčastěji jim je přikládají kvůli tomu, že mobily vyjadřují jejich osobnost - stejně jako například šperky, fotografie a podobně.



Někteří pozůstalí tím také chtějí dopřát svým blízkým jakýsi "komfort". "Zažil jsem dokonce rodinu, která svému zesnulému nechala puštěný hudební přehrávač," říká Pam Vetter z pohřebního ústavu v Los Angeles.



Existují i takoví lidé, kteří ještě zaživa vysloví přání, že chtějí být pohřbeni s mobilem. Většinou mají strach z toho, že se v rakvi probudí a nebudou mít možnost zavolat si o pomoc.



Pohřbívání s mobilem se leckomu může zdát zvláštní, bláznivé a nesmyslné. Jak ale potvrzují zkušenosti pracovníků pohřebních ústavů, je stále populárnější. Zdá se, že někteří lidé jsou na svém mobilním telefonu závislí více, než je zdrávo.