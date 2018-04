S mobilem můžete zhubnout až 20 kilo

Výhodou je, že díky mobilu s sebou nemusíte nosit váhu a přepočítávat kalorie. Všechny potřebné informace máte pěkně uložené v mobilu, takže stačí zaznamenat, co jste snědli, vypili a celý den dělali. O zbytek se postará procesor v mobilu, který vše spočítá za vás. Když navíc používáte některý z mobilů doplněný o GPS přijímač a/nebo pohybový senzor, může za vás mobil i leccos sledovat.

Výpočet kalorií je pak zase o kus přesnější. Asi není žádným překvapením, že na internetu se dají najít stovky aplikací, které se zdravím a dietami zabývají. My jsme se rozhodně nesnažili vypsat všechny. Najdete tu jen výběr s tím, že hlavní důraz byl kladen na Java aplikace. Ty totiž budou fungovat na většině současných telefonů.

Jak jsme na tom

Než se dáme do hubnutí, bude třeba si udělat plán. Hitem v poslední době je BMI čili Body Mass Index, který odhalí ideální váhu. Je pravda, že když dopadnete jako autor tohoto textu, a dozvíte se, že byste měli zhubnout přes 50 kilogramů, sebere vám to trochu chuť. Ale to není problém mobilu. Začněme tedy s kalkulačkami ideální váhy.

Jednoduchá aplikace Health Calculator umožní vypočítat nejen BMI, ale také BMR (Basal Metabolic Rate), který naznačí, kolik kalorií denně vaše tělo spotřebuje na běžný provoz. Zjednodušeně to znamená, pod jaké množství by váš denní příjem neměl klesnout, abyste neohrožovali své zdraví. Podobnou službu udělá i aplikace gdBMI, i když ta spočítá jen BMI. Obě aplikace umí pracovat také s anglickými jednotkami (libry a palce). Kladné body je možné určitě připočítat za to, že obě aplikace dovedou jednak zhodnotit vaši skutečnou váhu, a také doporučit váhu ideální. A obě poskytují totožné výsledky.

Pro Evropana je trochu komplikovanější aplikace Fat or Thin vyžadující údaje v anglických jednotkách. Zase ale kromě BMI dokáže spočítat i hodnotu tuku v těle. Pokud náhodou vládnete spíše rusky než anglicky, můžete vyzkoušet i FatMeter. Ten opět počítá BMI a doporučí

Udělejte si plán

ideální váhu, navíc je graficky zřejmě nejpovedenější. WeightWatch, jak název napovídá, pak umí sledovat vývoj vaší váhy v čase a vše doplní efektním grafem. Velmi přínosná je i možnost naplánovat si dietní plán. Pokud totiž zadáte aktuální a cílovou váhu, přidáte, kolik chcete zhubnout za týden, program vám vypočítá nejen to, kdy se k cíli dostanete, ale také kolik kalorií denně můžete přijmout.

Když už víte, jak (jak špatně) jste na tom se svojí vahou, je čas začít hubnout (nebo přibírat). V tom případě nastává pravá chvíle pro různé mobilní dietní plány a pro počítadla kalorií. Zřejmě nejpropracovanější je v tomto směru program MobiSystem Diets 5, který nabízí skutečně příjemné a jednoduché prostředí se spoustou možností a voleb. Zádrhelem ale je, že se jedná o placený program, a 14,99 eura (382 korun) zase není tak úplně málo.

Pěknou zásobu aplikací nabídnou příznivcům zdravého životního stylu vývojáři z firmy V-Clinic. Ačkoli její název zní možná pubescentům poměrně perverzně, ve skutečnosti jsou jejich aplikace velmi dobře použitelné. Pro dietní plány se dá využít především V-Clinic Callories a V-Clinic Weight Circle. Obě umožňují zadat jídlo zkonzumované během dne (i noci), které se automaticky přepočítá na kalorie a další výživové údaje (tuky, cukry atp.) Kromě toho lze v programu zadávat také informace o fyzické aktivitě, která se opět započítá do denního přehledu.

V menu pak máte k dispozici různé analýzy, shrnutí a přehledy. V případě Weight Circle je možné navíc spojit skupinu uživatelů a výsledky si porovnávat navzájem. Do trojice rozhodně patří i aplikace Alcohol ze stejné dílny. V tomto případě se dozvíte nejen množství alkoholu v gramech, kterým jste zatížili své ledviny, ale také množství kalorií, které jste takto do těla vpravili. A věřte, že to není obvykle úplně málo.

Všechny aplikace V-Clinic jsou zdarma, ale přehledy v nich zůstávají jen omezený počet dní. K dispozici je webový účet, který už je ale bohužel placený. Měsíčně stojí 3 USD (asi 45 Kč). Pak ale máte možnost si data z aplikací jednoduše uložit na server a přes web se pak dostat k mnohem podrobnějším grafům a analýzám. Z webu se dají stahovat i doplňkové databáze jídel.

Pokud se nechcete pouštět do komplikovaných a sofistikovaných dietních propočtů, sáhněte po jednoduché aplikaci MobileDiet. Ta je zdarma a umožní vám nastavit si počet kalorií na den a pak sledovat, kolik jste už přijali. Pohledem do historie pak můžete zhodnotit jednotlivé dny a svoji úspěšnost. I v tomto případě je pro zvídavé k dispozici webové rozhraní a možnost uploadu výsledků.

Jen v jídle to nebude

Jeden z mála symbianových programů v tomto přehledu je Callories. Stojí za ním Singapurský zdravotní institut. Program funguje jak na telefonech s klávesnicí, tak na dotykových přístrojích (5th Edition). Je v podstatě poměrně jednoduchý, ze seznamu aktivit si vyberete tu správnou, zadáte, jak dlouho jste ji vykonávali, a program pak vypočítá přibližně spálené kalorie. Ohled je samozřejmě brán na vaši aktuální váhu a výšku, kterou zadáte na začátku.

Abyste měli přehled o tom, jak dlouho jste vlastně sportovali, sáhněte po jednoduché aplikaci MobileActivity. Jak napoví prostředí, stojí za ní stejný tým jako za MobileDiet. Od aplikace není možné čekat mnoho, pouze zadáte činnost a pak spustíte stopky. Výhodou je, že aplikace může na konci dne zobrazit seznam i s časem, takže vše se pak bude jednodušeji zapisovat do analytických programů.

S hubnutím vám může pomoci i samotná Nokia. Ta totiž na svých stránkách nabízí hned dvojici aplikací, které mohou pomoci. Tu první ocení lenoši. Jmenuje se totiž Step Counter a promění váš telefon – s využitím pohybového senzoru – na krokoměr. Na úvod musíte zadat opět váhu a výšku a k tomu doplnit délku kroku. Program pak dokáže nejen spočítat kroky, ale vypočítá také vzdálenost, kterou jste ušli, a počet kalorií, které jste přitom spálili. V přehledných grafech pak přidá i analýzu intenzity a další údaje.

Pro sportovní nadšence je pak Sport Tracker, symbianová aplikace umožňující skutečně podrobné sledování fyzických aktivit. Program využívá pohybový senzor a také GPS přijímač v telefonech, takže dokáže vaši sportovní aktivitu sledovat skutečně on-line. Běžci si dokonce mohou nastavit i počítadlo koleček, zarytí sportovci pak vytvořit tréninkový plán. Vše je možné nahrát na web a sdílet s ostatními.

Nejpříjemnější způsob hubnutí

Schválně, jestli uhodnete, jaký způsob spalování kalorií je nejpříjemnější (většinou) a přitom také velmi efektivní? I v tomto případě může mobil přispěchat na pomoc. Vývojáři z V-Clinic mají i pro tento případ velmi zajímavou aplikaci – Sex Life. Může fungovat jako takový malý sexuální deníček. Zajímavé je, že u každého aktu můžete přidat i jméno osoby, která s vámi kalorie spalovala, a připojit e-mail. Zřejmě se předpokládá, že nebude jediná. Program pak sexuální aktivitu přepočítá na kalorie a vy si bez obav můžete dát ještě jeden dortík…

Poslední specialitka je pro dámy. V případě, že zrovna není po ruce nikdo, kdo by vám chtěl s hubnutím pomoci, můžete spustit Masturbator Pro. Tato aplikace umožňuje spustit vibrace mobilu ve třech režimech – nepřetržité vibrace, přerušované vibrace s nastavitelnou kadencí a náhodné vibrace. Se zbytkem si pak už určitě poradíte.

Pro fanoušky jednodušších metod

Mobil můžete využít i v případě, že nepatříte mezi fanoušky sofistikovaných postupů. Podívejte se třeba do našeho katalogu a vyberte dva telefony s nejvyšší hmotností. Horkými favority bude určitě Nokia E90, iPhone nebo Nokia 8800, stejně jako některé Windows Mobile přístroje. Ideální pak je pořídit si dva stejné telefony. Každý z nich uchopíte do jedné ruky, připažíte a pomalu rozpažujete. Skončíte, až když máte ruce svisle nad hlavou. Pak směr obrátíte a pomalu připažujete. Celý postup opakujte několikrát.

Další možností je položit si mobil na zem a postavit se do stoje spatného. Stát byste měli tak, aby se špičky dotýkaly boku telefonu. Pak se už stačí předklonit, telefon uchopit do ruky a zvednout. Přirozeně, nesmíte přitom opustit stoj spatný. V dalším kroku lze telefon opět položit a celé cvičení několikrát opakovat. Variantně lze telefon položit na větší vzdálenost před sebe nebo se k telefonu přiblížit dřepem. Kreativitě se meze nekladou, v případě některých přístrojů pak určitě budete mít tendenci vyzkoušet i hod do dálky, hod na cíl nebo třeba basketball. Vlastně spíše basketmobil.