S mobilem IsatPhone Pro si zavoláte téměř odkudkoli na Zemi

Satelitní telefony jsou určeny velmi specifické skupině zákazníků, která se často vyskytuje v oblastech nepokrytých klasickým mobilním signálem. Pryč jsou doby, kdy satelitní telefon znamenal obří nevzhlednou krabici, kapesních satelitních telefonů ale mnoho není.

Mezi ty kapesní nepatří ani novy IsatPhone Pro, na kterém přece jen nějaké ty centimetry na všechny strany přebývají. Jenže mezi přístroji určenými do těch nejtvrdších podmínek je Isat velkou hvězdou.

Můžeme začít netradičně u designu, na který se u satelitních telefonů příliš nehledí. Jednoduché, účelné a elegantní tvary tady nejsou na závadu, přístroj působí překvapivě elegantním dojmem. Musíme si uvědomit, že je to telefon do opravdu drsných podmínek a krytí IP54 tu není jen tak pro legraci. Bez problémů by měl přístroj pracovat při teplotách -20 až +55 °C a vlhkosti vzduchu až 95 %. Robustní tělo je tu tedy nutností a rozměrům 170 x 54 x 39 mm stejně jako hmotnosti 279 gramů se nedivíme.

Technologickou nutností je pak obrovská vyklápěcí anténa, která slouží pro zachycení signálu satelitů. Bez jejího vyklopení se s telefonem nedá volat a ani se jeho nositeli nikdo nedovolá. Jakmile ale telefon signál zachytí, dostanou se k uživateli veškerá data o zmeškaných hovorech.

Inmarsat se chlubí tím, že jeho nejnovější telefon je z hlediska ovládání a používání stejně přívětivý jako běžné GSM telefony. Můžeme to potvrdit, telefon má poměrně obyčejné menu. Jeho barevný displej dnes sice nenadchne, ale ve světě satelitních telefonů je to zobrazovač neobyčejný. Velká tlačítka umožňují snadné ovládání i v rukavicích.

K počítači se dá IsatPhone připojit pomocí microUSB kabelu a kontakty lze sesynchronizovat s Outlookem. V kategorii drsných satelitních telefonů zažívá svou premiéru technologie Bluetooth, s IsatPhone Pro lze tedy volat i s použitím klasického handsfree. To se může hodit v místech, kde se signálu ze satelitů nedostává. Telefon tak jde odložit na místo s nejlepším příjmem a hovor proběhne bez potíží.

Baterie telefonu vydrží na jedno nabití až 100 hodin na příjmu a 8 hodin hovoru, tentokrát to jsou však údaje opravdu bližší realitě než v případě GSM telefonů. Baterie je navíc překvapivě malá, takže není problém jich mít sebou slušnou zásobu.

Síť Inmarsat nabízí pokrytí opravdu na drtivé většině míst na povrchu planety, výjimkou jsou oblasti okolo obou pólů, kam signál nedosáhne. Veprostřed Sahary, uvnitř Amazonského pralesa nebo v Himalájích se ale dovoláte bez problémů. Telefon ale stejně dobře poslouží cestovatelům kteří míří do méně exotických destinací, kde ale není tak rozvinutá infrastruktura. Výhodou Inmarsatu je i celkem jasný a předem daný ceník. Minuta hovoru dovede být často výrazně levnější než v roamingu s našimi mobilními operátory a to je co říci. Obsluha na stánku nám tvrdila, že přesná cena záleží na partnerech Inmarsatu, kteří telefony a služby přeprodávají, ale že minuta hovoru se ve většině případů vejde do jednoho amerického dolaru, tedy asi 21 korun.

Na to, co je IsatPhone Pro za extrémní přístroj pro úzkou cílovou skupinu, není vlastně vůbec drahý. Ceníková cena je 699 amerických dolarů, tedy méně než 15 000 korun. Partneři Inmarsatu budou ale telefon často nabízet levněji nebo případně s různými dotacemi. Pokud tedy potřebujete odolný telefon, se kterým si zavoláte odkudkoli na světě, může být IsatPhone Pro ideální volbou.