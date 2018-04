S mobilem do Itálie

Jako každé léto, i letos jsme vyrazili s rodinou za exotikou, tentokrát na jih, až do daleké Itálie. Letos však nastal ten podstatný rozdíl, že poprvé v dějinách našeho cestování jsme jeli vybaveni mobilním telefonem - Paegasem.

Z Prahy jsme po ranních potížích vyrazili poněkud se zpožděním a proto jsem se bohužel nemohl věnovat identifikaci buněk. Nicméně je možno konstatovat, že s drobnými výpadky je signál na Budějovice dobrý až za odbočku na Český Krumlov.

V Rakousku se telefon okamžitě přihlásil na A-03 a zde buď setrval, nebo nic. Tedy indikoval přítomnost jiné sítě, ale nepřihlásil se k ní. Koncem července měl Radiomobil roomingovou smlouvu i s A-01 a není mi tedy jasné, proč se k ní telefon nehlásil. Záhadě jsem se ale rozhodl přijít na kloub až při zpáteční cestě.

V Itálii pracoval telefon pod italským Telekomem a velmi dobře. Na pobřeží je řada poměrně směšných stožárů, které vypadají jako naše májky, ale větší a nahoře jsou dokola rozsety zářiče. Jsou umístěny v pravidelných odstupech a představa, že nějaký neznalý krajan by se tento sloup jako klasickou májku rozhodl podříznout, je skutečně humorná.

Telefon zde nosí snad každý, za opaskem, v ruce, v kapse. A nejen to, snad každý ho i hojně využívá. Camp, kde u každého stanu co chvíli zazvoní telefon, připomíná spíše soustředění fanoušků. Jde zde však již o záležitost tak běžnou, že domorodcům to nijak nepřijde. Při této frekvenci telefonátů jsem se divil, že pouze jeden večer se místní buňka tvářila přetíženě, jinak bez problémů.

V rámci úspory financí jsme s přáteli zvolili komunikaci přes SMS. V Paegasu bylo SMS centrum Radiomobilu a vše chodilo bez problémů a téměř okamžitě. Na Eurotely doma i u vedlejšího stanu a na všechny Paegase doma. Toto nelze říci o Eurotelech. Ty se svým SMS centrem spolehlivě fungovaly na jiné Eurotely, ale na Paegase nic. A proto já posílat mohl, přátelé mně nic. Eurotel si tímto zadělává na problémy, protože tím Radiomobil nepoškozuje (jak byl asi jeho úmysl), ale naopak už vím o několika zájemcích, kteří vážně uvažují o změně provozovatele, obzvláště po dorovnání pokrytí.

Tento problém jsme ale na místě úspěšně obešli tak, že jsme do telefonů Eurotelu dali čísla místních SMS center a už to chodilo perfektně i na Paegase. A to i z Omnitelu, s kterým Radiomobil nemá roomingovou smlouvu, což je tradiční výmluva Eurotelu, proč to normálně nechodí.

Cestou zpět jsem se v Rakousku zkusil ručně přihlásit k A-01 a šlo to. Nechápu tedy, proč to telefon neudělal automaticky, když při průjezdu sousedním Německem se krásně přepínal samostatně mezi D1 a D2. Proto nedošlo vůbec k výpadku pokrytí a dochází k paradoxní situaci, kdy úroveň služeb je tak pro nás výrazně vyšší, než pro jakéhokoliv místního.

Za hranicí mi domovský signál Paegase naskočil hned asi 5 km za přechodem v Klenčí pod Čerchovem a držel se až do Prahy. Na silnici do Plzně jsem již pozorně zaznamenával BTSky, které posílám do seznamu Mobil serveru a proto zde jen stručný výčet: Březí, Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Zbůch a Plzeň. Výpadky byly, ale nepodstatné.