S kterým miliardářem budete příští rok telefonovat?

Kellner, majitel skupiny PPF, chce koupit operátora O2. Obě firmy jednání potvrdily a podle nejrůznějších zdrojů z agentur i ze zákulisí je prý už ruka v rukávu. Oznámení o transakci by mělo přijít ještě v listopadu, pravděpodobně před začátkem aukce frekvencí pro sítě LTE, tedy před 11. listopadem.

Kellnerův konkurent (ale občas i partner - více zde) Karel Komárek vlastní skupinu KKCG. Ta se pod značkou Sazka Telecommunications pustila do aukce frekvencí pro sítě LTE (více zde). A to k všeobecnému překvapení, do té doby se o chuti firmy proniknout do telekomunikací nemluvilo.

Jenže Sazku teď vede velmi zkušený telekomunikační mazák Robert Chvátal. Ten začínal jako marketingový šéf Radiomobilu (dnes T-Mobile), posléze se stal ředitelem slovenského T-Mobilu a naposled šéfoval rakouské pobočce stejného operátora.

Sazka hraje hned několik karet najednou. Přihlásila se do aukce a teď přiznala, že chce u Vodafonu spustit virtuála. A dává to logiku. Pokud v aukci uspěje, tak si do své sítě bude moci přesunout již existující zákazníky z vlastního virtuálního operátora. To by se asi za normálních okolností Vodafonu nelíbilo, jenže podle informací Hospodářských novin (více zde) to může být součást mnohem užší spolupráce obou firem.

Vodafone v současné době trpí dohodou konkurenčních operátorů O2 a T-Mobile, kteří budou kompletně sdílet své sítě (více zde). Vodafone tak potřebuje partnera. A tím může být právě Sazka. Pokud ta uspěje v tendru na sítě LTE (jako nováček může dražit speciálně určené spektrum), tak Vodafone se do aukce vůbec pouštět nemusí, respektive mu nebude vadit vydražení jen omezeného spektra (není dostatek frekvencí pro všechny).

Vodafone se totiž se Sazkou může o sítě podělit. Vodafone pustí Sazku do své 2G/3G sítě (respektive nově budovanou síť LTE na frekvenci 900 MHz), čímž umožní firmě rychlý start sítě. Sazka mezi tím začne budovat nákladnou síť LTE, kterou bude moci využívat i Vodafone. Spokojeny mohou být obě firmy. Uspořené peníze by pak Vodafone mohl utratit za nějakého poskytovatele pevného internetu či kabelové televize.

A Kellner? Ten by koupí českého a slovenského O2 (slovenská pobočka je dcerou české) získal okamžitě plnohodnotného operátora se stále slušnými zisky a širokou nabídkou služeb. Ale na druhou stranu je to velký moloch, který bude čekat restrukturalizace.

V aukci by sítě LTE získal Kellner už za O2 a velmi pravděpodobně v součinnosti s T-Mobilem. Obě firmy již totiž deklarovaly, že sítě budou sdílet. Aukce by tak mohla konečně skončit úspěchem, ale dost pravděpodobně nikoliv s vysokými částkami, na které se těší státní rozpočet.

A od příštího roku by si tak zákazníci v Česku mohli vybrat mezi voláním s Vodafonem, T-Mobilem, Kellnerem nebo Komárkem. Aneb dva titáni českého byznysu proti globálním obrům.