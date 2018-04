S kapesní rušičkou mobilů se ve vašem okolí nikdo nedovolá

O rušičkách signálu mobilních telefonů jsme naposledy psali v souvislosti s návštěvou amerického prezidenta G. Bushe v Praze. Ať už použita byla, nebo nikoli, jisté je, že tým zajišťující ochranu prezidenta rušičku k dispozici má. Dle všeho se jedná o sofistikované zařízení umístěné v dodávkovém automobilu. Rušičky mobilů však nemusí být nijak rozměrné, zakoupit se dají i v kapesním provedení.

Ostatně o existenci takových zařízení jsme vás také informovali a to v souvislosti s rostoucím využíváním rušiček k páchání trestných činů. Používání rušiček je u nás sice protiprávní, ale s tím si jistě kriminálníci hlavu nelámou.

V některých státech světa však rušičku můžete používat zcela bez problémů. Ostatně, svědčí o tom i nabídka různých kapesních rušiček, které se dají zakoupit na internetu. Budete-li chvíli hledat, jistě narazíte na množství takových zařízení, mnohdy není problém nechat si rušičku poslat poštou i do Česka. Najdou se ale i výrobci, kteří podobná zařízení do zemí, kde je používání rušiček zakázáno, posílat odmítají.





Pojďme se tedy podívat, co se dá v zahraničí pořídit. Jednou z nejnovějších rušiček je ta v nabídce tradičního hongkongského výrobce příslušenství Brando. Rušička o skromných rozměrech 6 x 6,8 x 2 cm a hmotnosti 70 gramů efektivně ruší všechna čtyři pásma GSM a to do vzdálenosti 5 až 10 metrů. V internetovém obchodě výrobce za ni zaplatíte 166 dolarů, tedy asi 3300 korun.





Bohatou nabídku rušiček má ve svém portfoliu výrobce s příznačným názvem – PhoneJammer. I jeho rušička je hodně malá – měří 75 x 55 x 17 mm a váží 50 gramů, ovšem bez baterie. Výrobce se chlubí tím, že jeho rušička dovede rušit i sítě založené na technologii CDMA, jejichž rušení je poměrně obtížné. Oproti rušičce od Branda si tak případný zájemce musí trochu připlatit – zařízení stojí 219 dolarů, tedy zhruba 4400 korun.





Ještě o něco dráže, za 260 dolarů (cca 5200 korun) si lze na internetu pořídit rušičku od výrobce Techgadgetz, která vypadá jako běžný mobilní telefon. V ceně už je však zahrnuto poštovné kamkoli po světě. Z technických specifikací rušičky se dozvídáme další zajímavý údaj – na jedno nabití vydrží blokovat mobilní signál 30 až 60 minut.





Že může být rušička i elegantně vypadajícím stylovým doplňkem dokazuje jedna z nabídek japonských internetových obchodů. Přístroj s označením CX-200 podle všeho funguje trochu jinak, než předchozí přístroje. Signál totiž ruší na jedno zmáčknutí tlačítka jen po dobu 70 sekund, existuje ještě druhá možnost, kdy rušička signál začne „likvidovat“ postupně a uživatel tak poměrně jednoduše může předstírat ztrátu signálu při nepříjemném hovoru. Inu, jistě nám dáte za pravdu, když prohlásíme, že takováto hračka by se čas od času hodila skoro každému.





Různých rušiček mobilních telefonů samozřejmě naleznete na internetu daleko více. Tento malý přehled ale bohatě stačí k tomu, abychom si udělali obrázek o tom, co je ve světě k dispozici. U nás rušičky používat legálně nemůžeme, ale v případech těch kapesních se bude "rušitel" hledat jen obtížně. Až někdy nepředvídatelně ztratíte signál, třeba to bude právě kapesní rušičkou někoho vedle vás.