S jakými telefony tedy Global Pulse pracuje? Zde je jejich výpis:

Nokia 2110, 2140, 2146, 3110, 8110, 8110i, 8146, 8148 (tyto telefony nejsou zatím podporovány ve Windows NT)Nokia 5110, 5130, 5190, 6110, 6130, 6150, 6190A další řady mobilních telefonů společnosti Nokia, které teprve přijdou.

Zde je seznam oficiálně oznámených handheldů s OS Windows CE, které jsou s Global Pulse odzkoušeny:



HP360LX

HP620LX

LG Phenom Range

Casio PA2400

Cassiopeia E-10

Cassiopeia E-11

Everex Freestyle

A zde je seznam Palm zařízení, která fungují s Global Pulse:



Palm III

Palm IIIX

Palm V

IBM Workpad

Všechna tato zařízení nyní můžete se svou Nokií velmi jednoduše propojit a být on-line i na cestách, kde si s sebou neberete notebook nebo jiný "přenosný" počítač, ale opravdu malý organizér. U handheldů bylo doposud velmi těžké vybrat řešení, které by umožnilo připojit se na internet nebo poslat fax bez zbytečně drahých PCMCIA karet a speciálních doplňků, či jiných vymožeností. Nyní se dostává na trh relativně levné řešení, jelikož platíte pouze "kus drátu" a software. Bohužel nevíme, kolik tento balík bude stát, ale rozhodně to bude daleko méně, než řešení pomocí PC karty. Jediné, co můžeme produktu vytknout je, že je určen zatím pouze pro majitele telefonů Nokia. Ostatní mohou jen doufat, že někdo přijde s podobným řešením pro ostatní přístroje.