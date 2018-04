S iQue3600 se neztratíte - Software a rozhovor s distributorem

V první části receze jsme se věnovali hardware.

Virtuální Graffiti

Virtuální Graffiti ploška Garminu připomíná trošku tu od Sony, liší se od ní ale v několika aspektech: jednak svým vzhledem a rovněž rozmístěním minitlačítek ve spodní nástrojové liště. Je zde především ikona-tlačítko pro GPS (nalevo od baterie) - normálně slouží k přepínání do aplikace GPS. Při aktivní GPS anténě indikuje vyhledávání družic i provoz zařízení GPS.

API Virtual Graffiti je jiné než u Sony, je ale prý od PalmSource a mělo by být kompatibilní třeba s připravovaným Tungstenem T3.

Některé aplikace, na které jste třeba byli zvyklí z Clie s virtual Graffiti, na iQue nemusí fungovat, ale výrobci software pro PDA stále předělávají svoje produkty k zajištění maximální kompatibility na všech zařízeních na trhu. Takže tady bych zásadní problémy neviděl.

Aplikace pro PalmOS

V iQuee3600 najdete (jako v každém pořádném palmu) sadu obvyklých programů pro PIM: AddressBook, Calc, DateBook, MemoPad a ToDo list. Nechybí ani systémové utility CardInfo, HotSync, Prefs, Security a Welcome.

Programy jsou obvyklá klasika, AddressBook a DateBook ale v sobě ukrývají jednu specialitu - kontaktům a položkám v diáři můžete přiřadit i pole "location", což je zeměpisná poloha a nadmořská výška místa (adresy, místa schůzky apod.). Z aplikace lze velmi snadno vyhledat místo na mapě a nechat se třeba k němu navigovat během cesty autem. Je to vynikající funkce a chválíme Garmin, že iQuee3600 není jen tak "palm s GPS", nýbrž dochází k integraci těchto systémů již v základních aplikacích.

Kromě těchto programů je ovšem v handheldu celá řádka dalších užitečných funkcí, které si teď představíme.

Hudba a hlas

Aplikace QueVoice slouží jako hlasový záznamník. Pomocí tlačítka REC na boku je pohotově vždy k dispozici a můžete si nahrávat hlasové záznamy do velikosti své paměti. Ukládat můžete ale i na paměťovou kartu

QueAudio je přehrávač MP3 skladeb (44,1 KHz) z paměťové karty. Je opravdu jen základní, bez skinů a jen s volbami typu zobrazení položky a funkcí shuffle. Pro běžné přehrávání MP3 skladeb ale plně postačuje.

Program Clock jsou jednoduché hodiny s datem.

Software pro GPS

Přicházíme k tomu nejzajímavějšímu - software pro GPS od Garminu, kterým vybavila svoje PDA.

První, co vás udeří do oka, je rozšířená funkce vyhledávání QueFind - kromě klasického hledání skrývá obrazovku s možností přímého vyhledávání v databázích GPS. Tak můžete hledat uložený waypoint, vybrané položky z vašich map (restauraci, hotel, supermarket apod.), či třeba uloženou adresu.

Software pro GPS dodává Garmin na několika CD. K evropské verzi iQue byste měli obdržet CD ROM European City Select (Western Europe). Česká republika tam je a není:

Pro ČR je zde základní síť silnic a podrobná uliční mapa Prahy, velká města mají sice také limitovanou podporu ulic, ale jen velmi omezenou. Podstatné ale je, že Garmin údajně připravuje novou verzi ještě na tento rok a tam by měla mít Česká republika plné pokrytí.

Abyste ale věděli, co dostáváte, připomínám, že běžná cena MapSource City Select Europe je u Garminu 350 USD...

V PDA již máte základní mapu a další podrobnější mapy si můžete přihrávat z CD Garminu.

Software pro GPS - to ale nejsou jen mapy, byť sebehezčí. Vektorové mapy v sobě skrývají obrovské pohodlí tím, že umějí velmi snadno plánovat cesty. V tom je i iQue3600 jako doma - má totiž vestavěné aplikace QueRoutes a QueTurns. Ty vám umožní nejen velmi detailně naplánovat cestu, nýbrž i nechat si od tohoto PDA číst pokyny při cestě. Pro ty, kdo to ještě nikdy nezkusili, připomínám, že třeba v městském provozu je oznamování směrů hlasem velmi výhodné, protože v městském provozu ještě sledovat titěrný displej s mapkou není leckdy možné.

K doplnění k popsaným programům najdete v iQue ještě program QueTrip, který vám slouží jako jakýsi lepší tachometr při vaší cestě - počítá ujetou vzdálenost, směr, časy a hromadu dalších údajů.

Suma sumárum

iQue3600 se začíná prodávat a jeho cena u firmy Picodas je 25 500 Kč (včetně DPH). PDA bychom mohli doporučit všem uživatelům, kteří kupují PDA a chystají se rovněž k nákupu modulu GPS, popřípadě přemýšlejí o obměně staršího typu a GPSka je zamýšlenou periferií.

Vlastní organizér pro PalmOS není nijak ošizen a nabízí rychlost, paměťovou kapacitu i kvalitu. Modul pro GPS funguje dobře a v ceně modelu je velmi kvalitní software.

Poněkud menší výdrž zařízení můžete vylepšit kitem do auta, či mobilním externím zdrojem.

Cena výrobce je 589 USD.

iQue3600 k recenzi zapůjčila firma Picodas,s.r.o. Praha.

Otázky pro pana Ivo Steinera z firmy Picodas:

Komu byste iQue doporučil?

Všem, kteří kdy uvažovali o využití navigace pomocí GPS v kombinaci s PDA, ale které od jiných výrobkû odradila přílišná složitost, jednoúčelovost nebo příliš vysoká cena za nezbytně potřebný software a hardware.



Jaké má iQue3600 dle vás slabiny?

Hlavními slabinami přístroje jsou nižší odolnost (vodotěsnost, nárazuvzdornost) při použití v extrémních podmínkách (pokud se přístroj srovnává se standardy přijímačů GPS) a nižší výdrž baterií při použití GPS (využití navigace pomocí GPS je směřováno více do automobilu než na turistiku).



Během testování mi PDA poměrně často "padal". Je to problém prototypu?

My pevně věříme, že ano :-). Nemêl jsem sám zatím bohužel k dispozici sériově vyráběné kusy pro testování. Podle posledních informací bude firma GARMIN nabízet u iQue, stejně jako u jiných výrobkû, bezplatný upgrade firmware, pomocí kterého zákazníkům nabídne jak odstranění možných softwarových chyb, tak i případné rozšíření funkcí výrobku. Podle dostupných informací dokáže GARMIN touto cestou nabídnout i postupný přechod na budoucí verze OS Palm 5.xx (v současnosti 5.2.1).



Jak je to s detailnější podporou ČR - bude k dispozici? A bude to bezplatný download pro registrované majitele MapSource City Select Europe v.5?

Ano, ve verzi 6 se objeví detailnější mapy ČR, podle posledních informací se tato verze objeví na přelomu roků 2003/2004. Pro současné majitele iQue3600 je přechod na budoucí mapu zdarma, pokud vydrží s registrací produktu (na stránkách www.garmin.com) do doby, než bude nová verze mapy k dispozici. Registrace nijak neomezuje funkčnost a použití iQue ani žádného z přiložených programû, jedná se o pouhé zavedení uživatele do interní databáze firmy Garmin, na základě kterého se rozhoduje o datu, kdy se přístroj začal používat a registrace je dobrovolná. Pro uživatele, kteří by se zaregistrovali do takové databáze již nyní, by upgrade mapy celého území západní Evropy a ČR přišel na $100. Přesný popis změn, které se pro ČR objeví ve verzi 6, ještě bohužel neznáme, podle našich odhadů by mělo dojít k zahuštění mapy zejména do silnic nižších tříd na území Čech mimo území Prahy, která je již obsažena ve verzi 5.



Co okolní země (Slovensko, Polsko apod.)? Chystá Garmin alespoň základní síť? Dá se to něčím nahradit?

U sériově vyráběných přístrojů je k dispozici kromě detailní mapy západní Evropy a Prahy na samostatném CD i průjezdová mapa celé Evropy, Afriky a Středního Východu (detail mapy v ČR - dálnice, silnice I. třídy, sídla nad 500 - 1.000 obyvatel). U testovacího přístroje bohužel tato verze mapy nebyla od nás k dispozici. V programu s detailními mapami MapSource CitySelect verze 6 bude navíc pokrytí i okolních středoevropských zemí, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale dá se očekávat, že detail prvních map bude velice omezený.

Podle specifikací tento model zřejmě nepodporuje NMEA. Ostatní mapové programy na něm tedy nejdou spustit? Nepřipravuje výrobce nějaké drivery pro podporu NMEA?

Model iQue nepodporuje výstup protokolu NMEA (protokol, který definuje předávání informací mezi dvěma elektronickými zařízeními) po sériovém nebo portu USB. Ta část protokolu NMEA, která se využívá obecně dostupnými programy pro práci s pohyblivou mapou a externími GPS moduly u PDA zařízení, je u iQue předávána z vestavěného přijímače GPS přímo do aplikace. Popis, jak taková data využít, je zveřejněn ve vývojovém kitu pro výrobek iQue. Tento popis je k dispozici zdarma na stránkách www.garmin.com a je určen právě pro programátory aplikací využívající informací z GPS.

Jedním z prvních příkladů je komunikační program FUGAWI pro práci s naskenovanou mapou a s GPS v PC nebo v PDA, který běžně využívá protokolu NMEA pro komunikaci s GPS. V poslední verzi programu byla výše uvedeným postupem doplněna kompatibilita s iQue3600. Podle našich informací se stejné kroky chystají i u jiných programû pro spolupráci PDA s GPS, jako je např. německý QuoVadis a další.

Bude se u nás prodávat i příslušenství k iQue, zejména montážní sada do auta?



Samozřejmě bude na českém trhu běžně dostupná celá škála příslušenství k iQue, montážní sada do auta (stojánek na přístrojovou desku a napájecí/dobíjecí kabel s reproduktorem) vyjde na 2.800,- Kč s DPH a my věříme, že se na českém (evropském) trhu objeví do konce září 2003.

Není v přípravě levnější model s kontrastním černobílým displejem?