S iQue3600 se neztratíte - recenze prvního PDA s GPS

Co dostanete

Krabička od iQue 3600 v sobě skrývá:

iQue3600 se stylusem a koženkovým krytem displeje

synchronizační kabel USB a nabíjecí kolébku

napájecí zdroj

několik CD (viz část o software) a obvyklé příručky

Řekněme si tedy, co v krabici NENÍ a co byste tam možná čekali. Tedy především obal. U modelu za 25 tisíc by ho výrobce mohl přibalit. Jistě lze polemizovat o tom, že v provozním stavu je účelnější odklápěcí kožený kryt, pro přenášení v terénu je ale pořádný obal nezbytný.

Nejsou tu sluchátka. Model iQue3600 umí přehrávat MP3, ale vem to nešť - není to multimediální specialista a sluchátka nepřikládají i jiní. Co ale schází citelně, je nějaký držák na model do auta. Vzpomínám si na recenzovanou RandMcNally GPS - tam se do ceny 100 USD vešla jednotka GPS i praktický držák na čelní sklo automobilu. Držák se sice dá u Garminu dokoupit, ale připravte si dalších 80 USD jen za držák s cigaretovou nabíječkou.

Jak vypadá?

Design je poměrně zvláštní a rovněž díky obalu, který se přiklápí odzdola nahoru, budete mít tendenci držet toto PDA obráceně. Já si zvykl až po pár dnech. Model je z kvalitního pokoveného materiálu a rozhodně nevypadá nijak pouťově. Nějaká mimořádně odolná úprava to ale asi nebude, takže pozor na pády a vlhkost.

V horní hraně najdete poměrně dost věcí. Úplně nahoře sem zasahuje spouštěcí tlačítko PDA s indikační diodou. Hned pod ním je slot SD/MMC a úplně vespodu odklápěcí modul GPS - anténa. Její odklopení dá modelu charakteristický vzhled a slouží zároveň jako aktivace GPS přijímače.

Nalevo od slotu SD je výstup IrDa a vedle něj kulatý gumový kryt, po jehož odklopení se dostanete ke zdířce pro zapojení externí antény Garminu. Pod ním je stylus. Je to takový typický stylus dnešní doby - kovová trubička s plastovým hrotem a šroubovacím koncem. Ten v sobě ukrývá trn (reset iQue 3600 probíhá přes tento trn, či můžete použít kancelářskou sponku). To je škoda, protože k resetu budete potřebovat poměrně často, jako takřka u každé žhavé novinky (nebo prototypu?).

Přecházíme nyní na elegantní bok iQue3600. Píšu elegantní, protože takový opravdu je - je zkosený a díky tomu se celkem hezky drží v ruce. Jsou na něm tlačítka REC pro nahrávání hlasového záznamníku, kolečko jog-dial (pohyb nahoru, dolů a zmáčknout) a tlačítko ESC. Garmin dal tomuto řešení přednost před pěticestným kurzorovým tlačítkem a u GPS PDA je mu potřeba asi dát za pravdu.

Tlačítka ve spodní části vypadají velmi dobře. Jsou promáčklá směrem dovnitř a jdou mačkat i stylusem. O tom, jak velkou pozornost této nenápadné možnosti Gamin věnoval, svědčí i to, že malá vybrání pro stylus jsou i v kurzorových tlačítkách.

Ve spodní části je konektor a samostatný vstup pro napájecí konektor. Ten samozřejmě oceníte na cestách velmi často, protože aktivní GPS je pro PDA samotné (a jeho baterii ) opravdu vekou zátěží a soustem.

O zadní části toho moc zajímavého k napsání není. Je tam již zmíněná vyklápěcí anténa GPS a resetovací otvor. Přístup k němu je opravdu dost nepohodlný, což bych Garminu vytknul. Zadní kryt je jinak na šroubky a bastlíři budou mít radost.

Co umí?

Otestování v benchmarkovém Speedy ukázalo hodnotu 3150 (Clié NX70V má 3061 a Tungsten C 5556, čísla reprezentují procentní poměr k výkonu palmu Vx). iQue3600 je tedy slušně rychlý, i když samozřejmě nemůže dosahovat výkonu 400MHz procesorů XScale. Paměť je 32 MB, což je u špičkových zařízení na PalmOS dnes průměr, k dispozici je ovšem slot SD, takže paměti budete mít spoustu.

iQue příjemně překvapí i multimediálními dovednostmi - umí přehrávat MP3 a má hlasový záznamík.

Displej

Transreflektivní displej s rozlišením 320x480 pixelů je kvalitní displej dnešní generace. V automobilu za plného denního světla se jeho čitelnost samozřejmě značně zhorší, ale stále to jde. Výrobce nabízí v nastavení mapy zvláštní režim pro noční provoz, ten může být za určitých světlených podmínek kontrastní i ve dne - prozkoušejte ho!

Baterie a výdrž

Během testování se iQue 3600 choval značně nestabilně, Měl jsem totiž v ruce prototyp a navíc s jiným napájecím zdrojem (PalmEnergy), protože originální adaptér byl určen pro americký trh. iQue 3600 mi velmi často padal, jednou dokonce vytuhl tak, že jsem musel počkat, až úplně odejde baterie (nereagoval na žádný reset, k závadě došlo při regulaci podsvětlení). Podle pana Steinera z Picodasu jsou bugy dané tím, že byl testován prototyp a finální zařízení již bude mít tyto problémy odstraněné (viz rozhovor v druhé části recenze).

Výdrž baterie jsem tedy neměřil, protože se mi nikdy nepodařilo iQue3600 zcela dobít na 100 %. Sám výrobce ale uvádí životnost s aktivovanou GPS na 2 hodiny. Životně důležitá je tedy u tohoto modelu možnost dobíjení na cestách - nabíječka do auta a externí nabíječka. AC adaptér v ceně vám může posloužit jako cestovní nabíječka, za nabíječku do auta už budete muset zaplatit. Pokud budete používat iQue na turistiku, je nákup PalmEnergy (nebo jiného externího mobilního zdroje) docela dobrým nápadem.

GPS

GPS jednotka není NMEA, to znamená, že vám v iQue3600 nebudou fungovat běžné mapové produkty Mapopolis, či Street Finder atd. To vám ale nemusí příliš vadit, protože software dodávaný od Garminu je výborný a bude prý ještě lepší. Navíc výrobci současných mapových produktů mohou svoje aplikace patřičně upravit. Podrobnosti najdete rovněž v druhé části článku.

Technické parametry iQue3600

procesor - Motorola Dragonball MXL ARM9 200MHz

- Motorola Dragonball MXL ARM9 200MHz rozměry - 128x72x20,3mm, váha 162 gramů

- 128x72x20,3mm, váha 162 gramů displej - 320x480 pixelů, 54x81mm, color

- 320x480 pixelů, 54x81mm, color paměť - 32MB DRAM

- 32MB DRAM interface - SD slot, IrDa, USB konektor

V dokončení naší recenze se podíváme na software, který k modelu iQue3600 dostanete. Tvoří totiž nezanedbatelnou část hodnoty tohoto PDA. Přiložen je i rozhovor s prodejcem iQue3600 v ČR.

