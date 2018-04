S GO telefonem na festival E.T. JAM ´99

Vstupenky zdarma v sadách GO STAR !

S platností od 31. května 1999 přichází společnost EuroTel, největší provozovatel mobilních telefonů v České republice, s jedinečnou nabídkou, která určitě potěší zejména mladé lidi. Tři tisíce zákazníků, kteří si od tohoto dne zakoupí sadu GO STAR označenou speciální nálepkou , naleznou uvnitř balení vedle mobilního telefonu s příslušenstvím také vstupenku na hudební festival E.T. JAM ´99 v hodnotě 690,- Kč. Každá tato sada GO STAR je označená speciální samolepkou a obsahuje: mobilní telefon Philips Savvy ve žluté nebo černé barvě, nabíječku a kožené pouzdro, GO kartu, GO kupón v hodnotě 500,- Kč, již zmíněnou vstupenku na E.T. JAM ´99, letáček o festivalu, odpovědní kartu a informační materiály. Tuto speciální sadu GO STAR přitom zákazník i nadále získá pouze za 5.995,- Kč včetně DPH.

E.T. JAM, který se bude konat v sobotu 19. června již počtvrté v areálu kempu Džbán v Praze, si každým rokem získává více a více skalních příznivců.

"Od roku 1997, kdy jsme byli partnerem festivalu E.T. JAM poprvé, si získal takovou oblibu a renomé, že je to pro nás nejen potěšující, ale i zavazující. Jsem ráda, že již dnes mohu příznivcům E.T. JAMu prozradit, že pozvání na letošní ročník přijaly takové hvězdy jako jsou například Alanis Morissette, Bryan Adams, Suzanne Vega, Crash Test Dummies a další," uvedla Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.

Volná vstupenka na festival E.T. JAM ´99 není ovšem jedinou novinkou v GO sadách. Od 17. května je v prodeji nová sada GO FUN. Ta obsahuje nový telefon Alcatel One Touch Max, který podporuje ještě lepší kvalitu zvuku SuperSound. Telefon je nabízen v barvách modré, světle šedé nebo oranžové, s nabíječkou, GO kartou a GO kupónem v hodnotě 500,- Kč. Pozornost si jistě zaslouží i zcela nové grafické provedení balení. Sada GO FUN se prodává za 5.495,- Kč včetně DPH.

"EuroTel nabízí zákazníkům nesporně nejlepší hodnotu a nejvyšší kvalitu služeb na trhu. Důkazem toho je i konkurenční výhoda v platnosti GO karet, která je 18 měsíců," dodal Alexander Winkler, zástupce generálního ředitele.