S Go si pokecáte přes textovky

EuroTel spustil pro všechny svoje zákazníky službu SMS Chat, která umožňuje chatovat s ostatními prostřednictvím libovolného mobilního telefonu. Chatování je známé především z internetu – jde o skupiny diskutujících, kteří se navzájem baví o předem určeném tématu. Příspěvek odeslaný jedním účasníkem dostanou automaticky všichni ostatní. Tato diskuse probíhá v reálném čase – tedy neustále

Službu SMS Chat mají aktivovanou všichni zákazníci EuroTelu – pro její použití si jen musí vymyslet přezdívku. Všechny příkazy či příspěvky do chatu se posílají na telefonní číslo 999666. Přezdívka se vytvoří příkazem CHAT ALIAS přezdívka. Přezdívka musí mít nejméně dva znaky, maximálně může obsahovat 12 znaků. Není možné použít mezery a speciální znaky, jako je @, &, #, !, apod. Nikdo z diskutujících neuvidí telefonní číslo – vždy bude zobrazena jednom přezdívka. Pro zrušení přezdívky stačí odeslat příkaz CHAT ALIAS, pro její změnu stačí zaregistrovat novou – stará bude automaticky zrušena.

Po zaregistrování přezdívky už jen stačí vybrat si diskusi (diskusní místnost neboli chatroom) a zapojit se do hovoru, nebo jen číst příspěvky od ostatních. EuroTel vytvořil šest veřejných místností (biják, flirt, muzika, pokec, sport, kudykam). Přehled veřejných místnosti zjistíte příkazem CHAT LST DSK. Po odeslání tohoto příkazu přijde textovka se seznamem veřejných místností a stručným popisem tématu, o kterém se diskutuje.

Do vybrané místnosti se zaregistrujete příkazem CHAT RGS jméno_skupiny. Odhlásit se ze skupiny můžete velmi jednoduše – CHAT DRGS jméno_skupiny. Ze všech místností se odhlásíte odesláním textovky s obsahem CHAT DRGS.

Vedle veřejných místností existují i místnosti soukromé. Do těch se můžete registrovat pouze tehdy, pokud znáte plné jméno této soukromé místnosti. Toto plné jméno by měl vědět jen ten, komu jej pošle zakladatel této skupiny. Nikdo kromě pozvaných účastníků se toto jméno nedozví – při chatování se vypisuje jen prvních pět písmen této soukromé místnosti. Přitom název soukromé místnosti musí mít osm písmen.

Nová soukromá místnost se zakládá příkazem CHAT NEW jméno_skupiny. Zakladatel soukromé místnosti ji samozřejmě může i zrušit – odesláním příkazu CHAT DEL jméno_skupiny.

Vlastní příspěvek do konkrétní místnosti pošlete příkazem CHAT místnost text. Pokud chcete na příspěvek odpovědět, potom zvolte jednoduše položku odpovědět z menu mobilního telefonu, nebo odpovězte pouze odesílateli příspěvku (tedy vaši odpověď neuvidí nikdo jiný) - CHAT SND příjemce text.

Můžete si nastavit i příjem příspěvků pouze od jednoho účastníka chatu. Pokud chcete dostávat všechny jeho příspěvky, poslané do libovolné místnosti, potom pošlete textovku CHAT RGA přezdívka_účastníka. Zrušení této volby provedete odesláním příkazu CHAT DRGA. Tato volba lze použít i pro příjem příspěvků konkrétního účastníka, poslaných do vybrané místnosti – stačí odeslat CHAT REG přezdívka_účastníka skupina. Obnovení příjmu všech příspěvků z místnosti provedete textovkou CHAT DREG. Při použití této volby (tedy příjmu příspěvků pouze od jednoho účastníka) si dejte pozor na odpovídání. Pokud použijete volbu mobilního telefonu – odpovědět – potom text, který odešlete, dostanou všichni účastníci přihlášení do konkrétní místnosti. Pro odpověď konkrétnímu účastníkovi (bez ohledu na filtrování příspěvků) musíte použít příkaz CHAT SND přezdívka_účastníka text.

Kolik za chat zaplatíte

Odeslání zprávy do místnosti – pouze cena odeslané textovky

Vypsání seznamu všech veřejných skupin – cena odeslané textovky + 0,74 Kč

Příchozí textovka s příspěvkem z chatu – 0,50 Kč

Založení nové místnosti, registrace přezdívky, nastavení příjmu příspěvků pouze od jednoho účastníka, zrušení všech operací – pouze cena odeslané textovky

Dejte si pozor!

Za každou přijatou zprávu z chatu platíte 0,50 Kč. Nepřihlašujte se proto do místností, jejichž téma vás vůbec nezajímá – za příjem totiž platíte.

Při zvolení položky odpovědět z menu mobilního telefonu přijde vaše odpověď všem účastníkům v místnosti. Odpověď pouze jednomu účastníkovi provedete příkazem CHAT SND přezdívka text.

EuroTel si vyhrazuje právo zrušit soukromou místnost v případě, že její název porušuje platné zákony, nebo je vulgární či urážející. Posouzení závadnosti názvu chatroomu je plně v kompetenci odpovědných pracovníků EuroTelu.