S Go můžete volat o víkendech za korunu

Všichni majitelé předplacené karty Go s tarifem Speciál budou moci volat o víkendech do sítě Eurotel nebo na pevné linky za jednu korunu. Nabídka platí od 16. února do 15. března (je možné, že Eurotel nabídku prodlouží). Levné víkendové volání je automatické, nemusíte si jej nikde aktivovat. Z jiných tarifů se na Speciál Go můžete přepnout za 95 Kč. Pokud je to vůbec první přepnutí tarifu, je zdarma. Tarif Speciál Go bude ve všech předplacených sadách, které se budou distribuovat od 16. února do 15. dubna.