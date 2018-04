S Eurotelem v září můžete ušetřit

Hra s Mobilním průvodcem o cestovatelské ceny

Skútr Peugeot, telefony Nokia a další ceny připravili Eurotel a Nokia do soutěže s Mobilním průvodcem. Pro získání některé z cen stačí uhodnout, kolik zákazníků využije službu Mobilní průvodce na portálu Juice v pátek 14. září. Herní formulář najdete na internetových stránkách Juice (www.mobiljuice.cz), dále budou formuláře k dispozici v 5 městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň) u automobilových hlídek Mobilního průvodce.

V druhé hře, která probíhá v týdnu od 27. do 31. srpna, získá ve stopovací hře v 5 městech celkem 50 šťastných výherců dárky od společností Eurotel a Nokia. Stačí jen pozorně poslouchat kolem 16 hodiny rádio ve svém městě (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň) a po odvysílaném upozornění co nejrychleji najít pomocí služby Mobilní průvodce na portále Juice skrytou automobilovou hlídku. Prvních deset, kteří budou nejrychlejší a budou znát heslo uvedené v Mobilním průvodci, si odnesou výhru – Go kupóny v hodnotě až 1000 Kč, hodinky, batohy a další ceny. Kromě výhry každý zájemce získá kupón k soutěži o skútr Peugeot. Pokud jste celý žhavý soutěžit s Juicem, podívejte se na www.mobiljuice.cz.

Go sada za korunu

Eurotel Asistent 1188 se naučil další drobnosti

informace o jízdních řádech MHD ve vybraných městech



informace o telefonních číslech zdravotnických služeb



taxi – možnost objednání vozu taxi služby S Fischerem a Eurotelem máte Philips Azalis korunu Každý zákazník, který si do 31. října 2001 koupí letecký zájezd u CK Fischer a zaplatí plnou cenu zájezdu nebo zálohu, má možnost využít speciální nabídku a ve vybraných značkových prodejnách Eurotel si v době do 30. listopadu 2001 zakoupit mobilní telefon Philips Azalis 288 s aktivací, to vše za 1,- Kč včetně DPH. Žádost o poskytování telekomunikačních služeb musí být podána do listopadu 2001, aktivace musí proběhnout nejpozději do 10.prosince 2001. Předplatné na levný mobilní telefon Do 10. října 2001 běží společná akce Eurotelu se společností VLTAVA – LABE – PRESS, vydavatelem regionálních deníků. Při objednání minimálně půlročního předplatného některého z deníků vydávaných společností V-L-P, má nárok na jeden z telefonů Motorola T180 nebo Alcatel One Touch 303 za 1 Kč včetně aktivačního poplatku společně s uzavřením smlouvy na požívání služeb Eurotelu po dobu 24 měsíců. Předplatitelé se prokáží na značkové prodejně ústřižkem složenky o zaplacení předplatného.

Každý, kdo si do 30. září 2001 koupí sadu Go Chat s telefonem Nokia 3310 a Go SIM kartou přednabitou na 500 Kč, dostane navíc sadu Go Bonus s telefonem Motorola T 180 za cenu 1 Kč. V rámci této nabídky bude sada Go Bonus obsahovat SIM kartu přednabitou na 150 Kč.Od 1. září 2001 dochází k dalšímu rozšíření nabízených operátorských služeb Eurotel Asistent. Nově mají operátoři služby Eurotel Asistent k dispozici službu Mobilní průvodce, takže zákazníkům mohou pomoci při vyhledávání nejbližšího bankomatu, benzínové pumpy, autoservisu, nebo nejbližší nemocnice. Kromě toho přibudou ještě tyto služby: