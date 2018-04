S EuroTelem můžete vyhrát kredit navíc

Nová soutěž EuroTelu je určena majitelům předplacených Go karet. Vyhrát můžete kredit ve výši 300 a 500 korun.

Soutěž probíhá od 15. do 31. ledna a mohou se jí zúčastnit všichni ti, kteří si zakoupí dobíjecí kupón v některém Go bankomatu, nebo si dobijí kredit přímo na internetu (www.mobilgo.cz). Po zakoupení kupónu v bankomatu stačí, když dobijete kredit na Go lince (*88).

Poté musíte vytvořit SMS zprávu s kódem soutěže (B – bankomat, I – internet), číslem nabíjeného telefonu a číslem Go kupónu (výsledek vypadá například takto – B 0602589658 1455566677888). Takovou zprávu stačí zaslat na telefonní číslo 0723 065995 a automaticky budete zařazeni do slosování, které probíhá každé pondělí, středu a pátek. Dva vylosovaní získají po kreditu ve výši 500 korun a další třem bude odměnou kredit v hodnotě 300 korun.

Každému výherci kreditu ve výši 300 nebo 500 korun dobije EuroTel částku přímo do telefonu, aniž by se dotyčný musel o svůj Go kupón starat.

Nebylo by ale na místě domnívat se, že EuroTel tímto způsobem kredit rozdává. Každá SMS odeslaná z GO karty stojí 3,30 korun. EuroTel v soutěži rozdá kredit ve výši 1 900 korun, což znamená, že mu stačí, aby se soutěže zúčastnilo zhruba 576 lidí, a "rozdaný" kredit má nazpět. A s takovým počtem soutěžících lze počítat docela najisto.

Každopádně lze novou soutěž brát alespoň jako příjemné rozptýlení - a co kdybyste náhodou vyhráli zrovna vy?