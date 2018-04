S EuroTelem lze volat zadarmo. O víkendu. Jen někomu

Pokud jste ještě někdy nepřišli na to, proč jsme u našich operátorů tak populární, tak vám napovím: je to naše nechutná vlastnost na všem hledat hnidy. Vycházíme ze zásady, že reklamních chvalozpěvů najdete dost v tomu vyhrazené reklamní ploše a sem tam je potřeba počíst si i o tom, jak je něco doopravdy.

Nejinak tomu bude nyní: vypadalo to na zajímavou akci, ale má pár much. O co jde? EuroTel nabízí telefonování zdarma o víkendech do pevné telefonní sítě a do své vlastní sítě. Byla by to extrémně zajímavá nabídky, kdyby nebyla omezena na dvě podmínky - jednak platí jen pro tarify, tedy ne pro Go karty, druhak platí jen pro ty tarify, které budou aktivovány od 1.4. do 31.5. A do třetice, víkendové volání dostanou tito lidé jen po dva měsíce.

To ovšem koresponduje s tím, co jsem nakousl minulý týden a bohužel pro nedostatek času nedokončil: operátoři mají zájem jen o nové klienty a starost o klienty stávající dosti pokulhává pro nízkou elasticitu konkurenčního prostředí. Například v tomto případě, místo toho, aby EuroTel ocenil klienty, kteří jsou u něj již delší dobu, láká klienty nové.

Podtón akce je jasný: EuroTel doufá, že se nalákají noví lidé na beznadějně umírající tarify. Z těch laciných se ještě možná dá uvažovat o Relaxu, ale i tam mnohdy Go Quattro odvede lepší práci, nových klientů na drahé tarify moc není a na Start abyste nové klienty hledali mezi duševně chorými.

Co dodat? Pokud si tarif chcete mermomocí koupit, jděte do toho, pokud byste radši předplacenou kartu, pak při uvažování pamatujte na to, že je docela nepříjemné vyměnit šalbu dvouměsíčního víkendového telefonování za podstatně jednodušeji manévrovatelnou předplacenou kartu s absencí byrokratických operací.

Mimochodem, když jsme u těchto marketingových akcí, které se derou do lidského podvědomí vtíravým "zavolej si, je to zadarmo nebo zapolovic", stojí za to si uvědomit, že telefonovat bychom měli, když to potřebujeme a ne proto, abychom operátorovi prokecali čas, o kterém se říká, že jej máme zadarmo nebo za polovinu...

A poslední poznámka: na Slovensku nabízejí volání zdarma oba operátoři. Globtel tuším po provolání volných minut na hovory ve vlastní síti o víkendech u programů Globtel 50 a dražší, EuroTel pak od programu Tempo 60 za roční poplatek v nočních hodinách a o víkendech ve vlastní síti po provolání volných minut. Zajímavé, že?