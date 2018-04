S daní, nebo bez daně? Snaží se nás operátoři napálit?

Spor se týká uvádění cen s daní z přidané hodnoty nebo bez ní. Výrobci, a také mobilní operátoři, často argumentovali především potřebami firemních zákazníků, kteří jsou plátci DPH. Jenže ono to tak jednoznačné není – i podnikatelé musí nejprve cenu zaplatit s DPH, a teprve následně mohou zaplacenou daň odečíst od té, co by sami měli státu zaplatit.

Odpověď bude možná o něco jednodušší – cena bez daně vypadá opticky nižší. Co na tom, že ji musíme nakonec stejně zaplatit? Nezní mnohem lépe 399 Kč než 474,81 Kč?

Svou roli v celé kauze určitě hraje i psychologický tlak, když o nějakém produktu uvažujeme, nemusíme si vždycky uvědomit, že cena bude o něco vyšší. Tarify mobilních operátorů jsou typickým příkladem – vybereme si některý z kreditních tarifů, vida, máme měsíční paušál 300 Kč, to je super. Ale ouha, když dorazí účet, zjistíme, že musíme zaplatit 357 Kč.

Jak je to dnes?

Až dosud mobilní operátoři rozlišovali mezi předplacenými tarify a paušály. U předplacených karet se ceny v posledních letech uváděly včetně daně. V samotných počátcích sice tehdejší Eurotel i Paegas zkoušeli uvádět ceny bez DPH i u předplacených karet, nakonec od toho ale upustili.

V případě paušálních tarifů se této – trochu zvrácené – logiky drží stále a inzerují ceny bez DPH. V některých případech je cena s daní uvedena alespoň menším písmem pod čarou, někdy ani to ne. A tak v poměrně velkém počtu případů píšeme články o nových tarifech s kalkulačkou v ruce. My vás totiž chceme informovat korektně.

Do očí bíjícím příkladem je současná reklamní kampaň O2 na ADSL připojení Internet Expres. Velkými písmeny je uváděna cena bez DPH. Chytlavá, dobře vypadající baťovská cena. Cena s DPH je v televizní kampani uvedena miniaturním písmem při spodním okraji obrazovky, nestojíte-li pár centimetrů od televize (a ke všemu pořádně velké), nemáte valnou šanci si přečíst, kolik vlastně zaplatíte.

T-Mobile si stěžoval, Vodafone bude férovější

Blýskáním na lepší časy je rozhodnutí Vodafone nadále udávat ve své komunikaci všechny ceny s DPH. „Rozhodli jsme se zákazníkům vyjít vstříc tím, že budeme komunikovat pouze konečnou cenu včetně DPH. Jedná se o zcela nový a naprosto férový přístup k zákazníkům, který svědčí o tom, že Vodafone mění zažitá pravidla na trhu,“ dodal Hrabovský s tím, že firma doufá, že postupem doby se k její iniciativě přidají i ostatní operátoři.

Proč se tak Vodafone najednou rozhodl? Paradoxně ho k tomu přiměl konkurenční T-Mobile, který sám dál uvádí u paušálních tarifů ceny bez DPH. „Nejdříve jsme Vodafone vyzvali k nápravě, poté co nám nevyhověli, jsme se obrátili na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem nad uváděním ceny ve vztahu ke spotřebiteli, a dále na Radu pro Reklamu, neboť kampaň trpí i dalšími vadami ve vztahu k řádné informovanosti spotřebitele,“ uvedla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Oč šlo? O reklamní kampaň na Vodafone Kamarádi, poměrně přelomovou službu, která asi leží konkurentům v žaludku. Naštěstí to nedopadlo jako obvykle, kdy konkurence dosáhne zrušení nějaké uživatelsky příjemné služby. Vodafone reagoval a rozhodl se nadále postupovat trochu jinak. Uvidíme, kdy se přidá i stěžovatel T-Mobile.

Nezdraží?

Proti variantám Nabito 119, Nabito 357, Nabito 714, Nabito 1 190 nebo Nabito 2 142 asi bude poměrně razantně protestovat marketingové oddělení. To bude určitě i nadále tlačit na to, aby ceny v komunikaci byly jednoduché a lákavé. Takovéto tarify by si asi nikdo nezapamatoval. Přirozeně, pokud se ostatní operátoři přidají, budou mít úplně stejný problém. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v nejbližší době dočkáme úplně nových tarifů s novou a zokrouhlenou částkou.



* částka po zaokrouhlení je pouze odhadem Mobil.cz

Jako příklad můžeme vzít tarif Vodafone Nabito 300. Cena s DPH je 357 Kč. Těžko čekat, že kvůli marketingu se operátor připraví o část zisku a bude účtovat 300 Kč včetně DPH. Pravděpodobnější je zaokrouhlení směrem nahoru. Může to být 350 Kč, ale také 399 Kč, což opticky vypadá ještě lépe.

Za přehlednost bychom tak mohli zaplatit nepříjemnou daň – operátoři ceny zaokrouhlí nahoru tak, aby se dostali opět na pěkné a zapamatovatelné ceny. Takže nás bude čekat Nabito 150, v horším případě Nabito 199. U O2 bychom se tak zřejmě dočkali Simple 300 a T-Mobile by mohl přijít s tarifem Kredit 300. Ve výsledku to pak bude znamenat, že zaplatíme o něco více. I když je pravda, že u kreditních tarifů by nás to tolik mrzet nemuselo, částku navíc si stejně budeme moci provolat.

Na druhou stranu, uvádění cen s daní bude rozhodně znamenat, že ceny mezi operátory se budou mnohem snadněji porovnávat. Navíc, jak ukazuje O2 se svým tarifem Simple 1 980, marketingové oddělení nemusí vždycky uspět. Takže, kdo se přidá?