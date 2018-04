S ČTÚ máme špatné zkušenosti, nepodporuje rozvoj trhu, říká manažer U:fonu

Jedním dechem Spies ovšem dodává, že jejich dosavadní zkušenosti s ČTÚ jako subjektem, který by měl podporovat všestranný rozvoj českého trhu, nejsou příliš dobré. Proto nemají přehnaná očekávání, že by podmínky aukce nahrávaly vstupu nového subjektu na trh.

David Spies Marketing & Sales Director firmy MobilKom Na této pozici působí od června 2011. Ve firmě U:fon celkově pracuje necelých pět let.

Firma MobilKom, která je na vlastní návrh v insolvenci, absolvovala nedávno tiskovou "přestřelku" s ČTÚ. Firma označila úřad za jednoho z viníků současné situace na trhu a tím potažmo i situace operátora U:fon. ČTÚ se samozřejmě bránil s tím, že jde o manažerské selhání lidí v U: fonu, se kterým nemá úřad nic společného.

Firma MobilKom je v současné době v insolvenci. V tiskovém prohlášení mimo jiné uvádíte, že za to částečně může i ČTÚ. Jak přesně?

Aby jakákoliv firma mohla dlouhodobě úspěšně podnikat, je třeba, aby byly známy podmínky, za jakých bude podnikání probíhat. Je nutné, aby regulátor byl transparentní a měl jasnou vizi, které se pak subjekty na tomto trhu mohou přizpůsobit a dlouhodobě s ní počítat. Na českém trhu však nepanují podmínky shodné se zeměmi Evropské unie. Naše zkušenost je taková, že ČTÚ se nechová ze své vůle proaktivně a v zájmu rozvoje telekomunikačního trhu a ochrany spotřebitelů, jako například regulátor v Británii. Tváří se naopak jako technokratický správce omezených zdrojů, jímž jsou například frekvence, a který nemá s utvářením podnikatelského prostředí nic společného.

Dáte konkrétní příklady?

Při jednáních o virtuálním operátorství deklaruje ČTÚ vůli se těchto jednání účastnit, což ale nepřináší žádnou hodnotu. Regulace trhu s pevným internetovým připojením ADSL vedla k pomalému rozvoji a stávajícímu šetření ÚOHS společnosti Telefónica ohledně podezření na stlačování marží. Z hlediska spotřebitelů byly selháním monitorovací zprávy porovnávající cenové hladiny služeb. Tato porovnání byla natolik neprofesionální, že se proti nim zvedla velká vlna odporu i od neodborné veřejnosti. Jen na okraj, nyní byl zveřejněn důležitý dokument, který by v budoucnu mohl vést k regulaci na trhu originace mobilního volání (více čtěte zde). Jeho zveřejnění v listopadu s měsícem na veřejnou konzultaci, kdy je jasné, že během prosince není zvykem řešit důležité koncepční problematiky, napovídá, že ČTÚ o žádné konzultace nestojí. A takových případů by se našla řada. Naše pozice by objektivně byla jiná, kdybychom například dostali možnost poskytovat hlasové GSM služby.

Jaká je vlastně situace MobilKomu?

Firma MobilKom je po restrukturalizaci v provozním zisku, ale zároveň není schopna dlouhodobě nést dluhovou zátěž z minulosti vzniklou při původní výstavbě sítě. Reorganizace finančních závazků v rámci insolvence, kterou plánujeme, je každopádně potřebná. MobilKom ale rozhodně funguje dál, má v současné chvíli kolem stovky tisíc zákazníků. Aby byla společnost do budoucna schopna rozvoje a konkurenceschopného působení na trhu, bude muset hledat další cesty a způsoby, jak rozšířit portfolio služeb, jak se posunout dál. Nyní může pokračovat stávajícím způsobem, ne se dynamicky rozvíjet.

Jaké další cesty a způsoby máte konkrétně na mysli?

V datových službách budeme hledat zajímavé příležitosti, jak se vymezit na trhu. Spatřujeme je třeba mimo velké aglomerace, na které tradičně upínají pozornost tři velcí operátoři. Na síti CDMA chceme dále poskytovat služby včetně hlasových, například i služby bezdrátové pevné linky, což je služba využívaná stabilní bází zákazníků. Ale abychom společnost byli schopni dále rozvíjet, budeme rozhodně hledat nové možnosti rozšíření portfolia služeb a to jak datových, tak i hlasových, například s využitím nových frekvencí.

Takže s účastí v aukci volných frekvencí, která se v blízké době chystá, počítáte?

Zájem o účast samozřejmě máme. Aukce je pro telekomunikační trh v České republice velmi důležitá, je to jeden z posledních velkých přídělů frekvencí na dalších řekněme deset až dvacet let. Důležité ovšem je, aby podmínky aukce byly vůbec pro nějaký subjekt mimo stávající operátorskou trojku smysluplné. Zatím jsou známy jen některé předběžné podmínky, jakési výstřely do tmy, kterými si ČTÚ dle našeho názoru testuje, co na to řekne veřejnost, politici, EU a co na to řeknou samy subjekty se zájmem o aukci. Některé podmínky si dokonce mohou protiřečit.

Jak přesně?

Existuje například dokument ministerstva průmyslu a obchodu, ve kterém je deklarováno, že aukce by měla zvýšit konkurenceschopnost ČR v přístupu k internetu. Jisté je, že důraz bude kladen na pokrytí dosud nepokrytých lokalit. Pro každého operátora jsou pochopitelně nejatraktivnějšími trhy větší města a ta jsou již většinou pokryta. Pokrytí dosud nepokrytých lokalit bude znamenat investici do oblastí s malou hustotou obyvatelstva a dlouhou návratností investice, což se může promítnout do koncových cen za služby elektronických komunikací. A tím se konkurenceschopnost zase snižuje. Zatím je obecnost a vágnost dosud známých podmínek aukce příliš velká na to, abychom se rozhodli, zdali má smysl do aukce jít, a zdali by se případně řádově miliardové investice v souvislosti s aukcí mohly vůbec vrátit.

Rozhodnutí padne tedy až po zveřejnění finálních podmínek?

Ano. Samozřejmě, čím později se tak stane, tím víc to nahrává současným velkým operátorům. Čas hraje proti nám a dalším novým subjektům, které by se chtěly aukce zúčastnit. Stávající velcí operátoři jsou na tom lépe z pohledu návratnosti investice, z pohledu znalosti a podchycenosti klientské báze a podobně. Pro ně bude doba potřebná na analýzu podmínek aukce kratší a budou mít i jednodušší pozici z hlediska financování.

ČTÚ by ovšem podle svých slov o vstup nového subjektu na trh stál.

ČTÚ sice deklaruje, že by nového operátora uvítal, ale situace to nenaznačuje a podniknuté kroky tomu neodpovídají. Podmínky aukce, které byly dosud nastíněny, zatím příliš ke vstupu nového hráče na český telekomunikační trh nevedou. Podmínky možná budou v zadávací dokumentaci transparentní a shodné pro všechny, jak říká ČTÚ, ale to rozhodně nebude znamenat, že tomu tak bude reálně. Už z hlediska toho, že operátoři znají trh, mají velký počet existujících klientů a z jejich pohledu jde o investici do ochrany pozice na trhu, nový vstupující operátor, který bude muset dělat velké investice a získávat nové klienty, bude samozřejmě vždycky značně znevýhodněn. Podívejme se na podobné aukce v Evropě, třeba v Británii. Tam při aukci 3G frekvencí byla deklarována snaha o vstup nového operátora na trh a nový operátor byl v aukci zvýhodněn.

Takže ČTÚ by podle vás měl přikročit k něčemu podobnému?

Je potřeba říci jasně, co je záměrem aukce. Pokud je záměrem zvýšení konkurence na českém telekomunikačním trhu vedoucí k posílení konkurenceschopnosti České republiky, pak by mělo být v podmínkách aukce zvýhodnění pro nové subjekty. Samozřejmě cílem může být jen maximalizace získaných prostředků z této aukce a to by spíše vedlo k zakonzervování stávajícího stavu. Je třeba se ptát: jde o krátkodobý výběr poplatků za frekvence nebo o dlouhodobé podpoření rozvoje telekomunikačního trhu a ochrana zájmu spotřebitelů?

Měl by MobilKom zájem i o nějakou formu virtuálního operátorství?

My jsme v první řadě klasickým fyzickým operátorem. Jsou ale určité služby, které jsou nutné pro úspěšné fungování na současném mobilním trhu v ČR. V podmínkách aukce bude možná zakotvena možnost národního roamingu (forma virtuálního operátorství, kdy operátor využívá v části, kde nemá pokrytí, mobilního pokrytí některého jiného operátora, pozn. redakce), a o tuto možnost měl U:fon zájem už v minulosti a má jej stále. A minimálně tento národní roaming by skutečně v těch podmínkách zakotven být měl, jinak bude existence nového operátora po vydražení frekvencí velmi problematická.