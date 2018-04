S čím přichází na CeBIT Siemens?

Ještě před začátkem samotného veletrhu CeBIT v Hannoveru představila své novinky společnost Siemens. Ve skutečnosti se však o téměř všech představených telefonech psalo již dříve. Přesto jsem se dozvěděli několik dosud nezveřejněných informací, například že majitelé mobilů S45 a ME45 si budou moci nechat zdarma nahrát nový firmware s podporou EMS zpráv, že nový M50 ze začne prodávat v červnu a že S45i bude mít kromě e-mailového klienta dokonalejší synchronizaci s PC.

Model M50, který by se měl začít prodávat v červnu 2002 za cenu těsně pod deseti tisíci korun, bude tím nejzábevnějším telefonem firmy Siemens. Jak jsme již psali, M50 bude kromě přenosu dat pomocí GPRS (4+1 timeslot) podporovat také technologii Java. Díky ní telefon podporuje funkci Instant Messaging (komunikace pomocí zpráv v reálném čase) a také bude možné do telefonu nahrávat nové aplikace. Mobil obsahuje i několik nových her. hmotnost přístroje je 97 gramů a baterie by měla zajistit, aby telefon vydržel 260 hodin v pohotovosti nebo 6 hodin v provozu.

Přístroj S45i je pouze lehce vylepšeným telefonem S45. Jde i podobnu praxi, jako v případě SL45 a SL45i. V tomto případě však má nový model přeci jen více funkcí navíc. Kromě podpory aplikací Java jde o e-mailového klienta, který uživateli umožní připojit se přímo k poštovnímu serveru a pracovat s elektronickou poštou.

Majitele telefonů Siemens S45 a ME45 jistě potěší, že si mohou zdarma a velmi jednoduše aktualizovat firmware ve svém telefonu. Pokud máte datový kabel, přes který telefon připojíte k počítači, můžete si nahrát nový firmware přímo po internetu. Jinou možností je zajít do autorizovaného servisu, kde vám nový firmware také nahrají. Aktualizace vám přinese zlepšení nastavení technologie GPRS na 4+1 timeslot, umožní vám používat EMS zprávy (Enhanced Messaging System) a přidá do telefonu SMS hru pro více hráčů Kung-Fu, kterou má také Siemens C45. V neposlední řadě také umožní synchronizovat mobil s Microsoft Outlookem.

Aktualizaci softwaru, která vám mimo jiné umožní rozšíření SMS zpráv až na 760 znaků si můžete stáhnout na adrese www.my-siemens.com.

Na dnešní tiskové konferenci Siemens upozornil na jeho nový Gigaset H4900, který umožňuje podstatně zrychlit domácí bezdrátové surfování (až na 10 Mb/s). Novinka je kompatibilní se zaízeními předchozí řady H488. Přestože je tato disciplína u nás ještě v plenkách, jde rozhodně o zajímavé řešení, které mezi majiteli bezšňůrových telefonů může získat své příznivce.

Tolik tedy o novinkách, které na CeBITu představí Siemens. Další informace vám přineseme, jakmile se zítra otevřou brány výstaviště a nám se podaří dozvědět se další informace.