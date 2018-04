S bratry Nowaky - nejen o Handlix Draw...

Preview tohoto výborného programu najdete na této adrese.

Nemůžeme nezačít aplikací Handlix Draw. Proč jste začali zrovna grafickým programem?

Asi před dvěma lety jsme si pořídili Code Warrior a trošku jsme si s ním hráli. Vloni jsme se rozhodli, že zkusíme udělat nějakou aplikaci. Opravdu intenzivně na Handlix Draw děláme posledních několik měsíců, zhruba od listopadu. Původně jsme chtěli udělat něco v kategorii organizačních aplikací, ale v kategorii a la ToDoPlus, BrainForest apod. je už poměrně velká tlačenice a hlavní hráči na tomto poli jsou již zavedení.

A proč PalmOS?

S grafickými programy, sazbou a DTP máme určité i programátorské zkušenosti. PalmOS proto, že jsme fandové, jsme zakládající členové ostravského Palm klubu. Po koketování s prvními Windows CE jsem jednou na veletrhu Invex narazil na pana Kláska, chytil jsem do ruky Palm V a bylo rozhodnuto. Eventuelnímu rozšíření programů na jiné platformy se ale nebráníme, máme dlouholeté zkušenosti i s programováním pro Windows.

Jaké jsou první ohlasy zákazníků a (pokud nám chcete něco málo sdělit) jak to vypadá s prodejem, či s indexem počtu stažení ku počtu prodaných kopií programu?

První ohlasy lidí, kteří program vyzkoušeli, či zakoupili, jsou zatím veskrze pozitivní. Potěšilo nás, že první registrace přišly hned po stažení, ještě před vypršením trial verze. Projevuje se trošku okurková sezóna a slibujeme si víc od update v září.

Chtěl bych poděkovat betatesterům za odladění aplikace v posledních měsících, vesměs byli z České republiky a pomohli odladit ostrou verzi. Protože vývoj pokračuje, stále akceptujeme zájemce o betatestování, kteří se mohou přihlásit na info@handlix.com. Aktivní betatesteři mají licenci zdarma.

Co lokalizace produktu do češtiny?

Program je zatím v angličtině, pokud budeme přistupovat k lokalizaci, uděláme určitě i českou. Závisí to ale na ohlasech a výsledcích prodeje.

Jak jste stanovili cenu 23,95 USD?

Cena byla postavena na marketingovém modelu přiměřené ceny a s ohledem na konkurenci. Příliš nízká cena, třeba 9,95 USD se leckomu může zdát podezřelá, když konkurence je výš.

Co se vám na programu zatím nepovedlo, s čím hodláte v nejbližší době něco dělat?

Naše plány bych rozdělil zhruba na velmi blízké a perspektivní. Mezi ty blízké počítáme rozhodně podporu vyšších rozlišení HiRes a HiResPlus, kterou bychom chtěli stihnout v nejbližších měsících. Jiný problém je proprietární Sony HiRes na starších modelech. Pokud to nebude příliš složité, předěláme program i na tyto systémy, což se týká i QVGA počítače HandEra330.

Taky pracujeme intenzivně na manuálu, kde bychom chtěli vysvětlit základní pojmy, jako třeba co to je Bezierova křivka apod. Chceme doplňovat další knihovny prvků i fontů.

Máme ale pochopitelně i plány na podstatná vylepšení programu. Chtěli bychom zvládnout oboustranný import/export. Další směr rozvoje směruje k běžnému uživateli a k jednoduchému malování schémat, náčrtků, plánků, a to bez nutnosti používat klasické nástroje vektorových editorů. Tak trošku chceme smazat hranici mezi vektorovým a bitmapovým programem. Zatím to ale nechceme příliš rozvádět, abychom neodhalovali naše záměry konkurenci.

Co uživatelské fórum produktu?

Máme fórum na YahooGroups, jeho adresa je http://groups.yahoo.com/group/handlix_draw/.

Komu byste program doporučil, je určen jen pro fandy grafiky?

My sledujeme s programem dva základní segmenty. Prvním z nich je profesionální grafik. To je člověk s Mac/PC používají Adobe Ilustrator, či Corel a jeho zajímá, že si může třeba na logu pro zákazníka pracovat v terénu a pak jej jednoduše přetáhnout do svého desktop programu.

Program je ale využitelný i pro běžného uživatele. Chtěli bychom o tom zákazníky přesvědčit, protože je to podstatná podmínka obchodního úspěchu tohoto produktu. Těmto zákazníkům právě chystáme manuál pro začátečníky a snažíme se jim formou ukázek ukázat výhody tohoto programu.

Marketing je pochopitelně velmi důležitý. Vidíme to na downloadech, které velmi kolísají v návaznosti na naše tiskové zprávy na zpravodajských PDA serverech.

Je Hadlix Draw vaším jediným PalmOS projektem, nebo už se v Ostravě rodí další trháky?

Stále koketujeme s myšlenkou plánovacího projektového programu. Je řada lidí, kteří používají BrainForest, ProjectAtHand a na všech programech se jim něco líbí, ale taky něco chybí. Je to všechno zatím ve stavu ideového řešení a designování, něco, co by se dalo označit jako kombinace outlineru, projektové aplikace, principů z Life Balance apod. Uvidíme.

Co je nového v ostravském Pilot klubu? Ještě se scházíte?

Musíme přiznat, že to trošičku usíná. Někteří členové skončili náhradní vojenskou službu a byli pohlceni zaměstnáním. Jiní staví rodinné domky apod. A tak celkově nemáme tolik času jako dřív. Asi půl rok jsme se neviděli, je taky třeba říct, že na posledních schůzkách už o palmech nebyla skoro řeč, řešilo se vše ostatní, ne palmy. Ale minulý týden jsme se zde sešli a bylo stále o čem povídat. Palmy se totiž rozšiřují - na začátku, když to byla nová věc, tak byla chuť se setkávat k výměně zkušeností, dnes už nejsou palmy exotické a lidi se dnes taky nescházejí kvůli PC, které mají doma. Takže jsme dnes spíše kamarádi a scházíme se nahodile, když je chuť.

Prozradíte nám váš TOP5?

Petr:

1) DateBK5; pak dlouho dlouho nic.

2) TopSecret

3) EasyLaunch

4) SmartListToGo/HandyShopper

5) FlashPro

Filip:

1) Datebk5

2) TopSecret

3) Shadow

4) iSilo

5) Xiino

(Jinak HX Draw by byl v mém TOP5 na 3. místě. Např. teď před táborem ho denně používám pro přípravu obrázků na táborovou hru.)

Máte nějaký nápad jak využít Handlix Draw, či nějakou zajímavou kresbu?

Stáhněte si trial verzi k prozkoušení programu a svůj grafický nápad nám pošlete. Vaše kresby zveřejníme a firma Enovia vyhodnotí nejlepší z nich, jejíž tvůrci obdrží zdarma licenci na plnou verzi programu Handlix Draw!