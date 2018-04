S bájným koněm na rafting

Občas se vám stane, že se zvednete od svého osobního počítače a jdete provádět něco úplně jiného. Někdo vypije hospodu, někdo sportuje, někdo nedělá nic a jen kritizuje. Mě se v posledních dnech podařilo skloubit několik zajímavějších činností dohromady a tak se pokusím barvitě vylíčit svoje vlastní zážitky s telefonováním GSM a raftingem v Rakousku.

Původně náhodou jsem se dostal k nabídce Cestovní vodácké kanceláře (zkratkou CVOK) na rafting. Po chvilce váhání jsem na její nabídku kleknul, sbalil pár věcí a s vědomím, že odvážnému štěstí přeje, čekal ve čtvrtek na autobus. Těšil jsem se, že cestou alespoň prozkouším, jak je na tom můj poskytovatel spojení - totiž Radiomobil se svými sliby. Chvilku jsem váhal jestli si s sebou mám vzít svojí žehličku (Motorola TX770) a přinést tak několik dalších údajů do svého seznamu BTSek nebo si raději zapůjčit Fizze a získat tak možnost telefonovat o něco déle než jen 20 hodin a připravit se tak o možnost monitorování CellId. Nakonec jsem zvolil Fizze, ukecal Karla, vyměnil jsem si svou SIM kartu a bylo.

A teď k tý SIM kartě. Před časem jsem zavolal na 4603 a ptal jsem se, co mám dělat, když chci volat svým telefonem i v zahraničí. Úmyslně jsem do toho nepletl, žádný ROAMING abych nemátl pojmy. Bylo mi sděleno, že to je služba ROAMING, že musím zaplatit 5.000,- Kč zálohu a že pak to bude fungovat, tak jak chci. Pro jistotu sem se ubezpečil otázkou: Když tedu budu například na Slovensku, tak budu moci volat do Prahy na firmu, službu MEZINÁRODNÍ HOVORY nepotřebuji, ano ? Odpověď zněla: Nejen to, ale budete moct volat po celé Evropě. Zaplatil jsem zálohu 5.000,- a už asi tušíte co brzy přijde.

Dovolím si poslední odbočku. Právě kvůli tomu Slovensku jsem to tenkrát vážně zařizoval. Bohužel u dealera, takže když jsem po 10 dnech dorazil na Slovensko žádný roaming se nekonal. Na Globtelu mi nejprve řekli, že to nefunguje protože mají roamingovou dohodu pouze s Radiomobilem a ne s Paegasem !!! Pak to na něj přehráli. Radiomobil pak tvrdil, že za to může dealer. Dealer zas, že už to poslal Radiomobilu takže pohádka o kohoutkovi a slepičce jak pro děti předškolního věku ...

A zpátky na cesty. Vyrazili jsme autobusem směr Rakousko. Koukám na Fizze, žádné speciální vybavení, naopak vpodstatě simuluji běžného usera. Vyjedete z Prahy Průhonic a jste bez. Pokrytí dálnice stále zůstává jen růžovou barvou na oficiální mapce pokrytí. Odbočíte na Benešov a čekáte. Nic. Připomíná mi to žíznícího velblouda, který potuje od oázy k oáze. A těch je opravdu málo. Jediným pokrytým místem je oblast okolo Miličína (Česká sibiř), kde je v dálce vidět cosi jako televizní věž. Pak jen smutně koukáte na displej, připadně na střechy okolních domů s vysílači Eurotelu. Veselí, Tábor - nic. Až České Budějovice zaberou a pokrytí sahá několik kilometrů za ně. V Dolním Dvořišti už je zas jen Eurotel. Tak mě napadá jestli si někdo uvědomil, na jakou síť se asi budou hlásit cizinci u nás, když mají na výběr vlastně jenom z jedné sítě.

Hned na hranici hledám rakouské operátory. Je tu A1. Na potřetí se povedla i registrace a říkám si - hurá funguje to. Autobus nás veze cca 200 km na jih kolem města LINZ do kempu Styerbrucke. Nechci posuzovat z jedné cesty rakouské operátory, ale asi budete vědět o čem mluvím, když A1 (Mobilkom) přirovnám k Eurotelu a A-max k Paegasu. Signál A1 nás sledoval téměř celou cestu, i v místech, kde byste to ani příliš nečekali. V cílovém kempu, což je vesnice o 10 chalupách uprostřed Totesgebirge (přelož: velké hory) je signál 5/5. Naopak A-max jsem zaregistroval cestou jen dvakrát u větších měst.

Začal jsem testovat. Vytáčím +420-603-... a objevilo se to, co už zkušenější vědí od třetího odstavce CALL BARRING. Nelze volat zahraničí. Dobrá, zkusím tedy poslat SMS zprávu. Tady chci znovu upozornit, že to není jednoduchý proces. Zapoměl jsem totiž doma papírek, kam jsem si vypsal tarify, SMS centra a hot-lajny rakouských operátorů. Naštěstí mě to napadlo ještě v Čechách a tak jsem volal kamarádovi, aby mi alespoň ta SMS centra poslal SMS zprávou. Kdo tohle vymyslel? Chudák uživatel, měl by s sebou tahat nějakou knihu, kde bude číslo na SMS centrálu, číslo na hot-line apod. Když moho mít všichni operátoři číslo 112 jako nouzové, proč nemohou mít třeba 199 hot-line ? Z hot-lajny by se už snad další čísla dali zjistit. Po správném nastavení SMS centra šly posílat zprávy zcela bez problémů a to prokazatelně s velmi rychlým doručením. Příjem zpráv fungoval rovněř skvěle (i bez nastavení SMS centra, což je logické). Co se týče příchozích hovorů bylo vše v totální pohodě. Přestože vlastně větší část hovorného hradí stanice, která hovor přijímá (i ze zahraničí) je tato služba dostupná a funkční už za zálohu ROAMING.

V pátek dopoledne jsme vyrazili autobusem cca 16km proti proudu řeky Teichel a seznámili se s raftem a ledovou vodou. Ta pochází celkem výhradně z ledovce takže je skutečně ledová. Člunem sjedete Teichel celkem bez problémů, podle vodácké klasifikace je to trojka, tzn. pění to, bublá to, sem tam šutr, ale sjedete to. Snad bychom to sjeli i my, ale při jednom zastavování nás strhnul proud a celkem bez odporu nás otočil dnem vzhůru o vyčnívající kmen. Odpoledne jsme nasedali na řece Steyer (opět asi 15km nad táborem) do raftu s vědomím, že vody je jaksi víc a teče nějak tak rychleji. Pro vodáky je to čtyřka - bublá to opravdu hodně, sem tam nepravidelně, šutry nejsou vidět a když nepádluješ dostaneš na frak. Opravdu to rozdíl byl, po pár metrech byli všichni promočení aniž jsme se cvakli.

V sobotu se opakoval Steyr a někteří odvážlivci si pak mohli vyzkoušet canyoning, což vypadá tak, že lezete po horách na horolezeckém lanu v místech, kde teče (nebo alespoň někdy tekla) voda a dolů to sjíždíte po zadku. Opravdu. V neděli se zabalilo a přejelo ještě trochu jižně na řeku Enns, kde jak už tušíte došlo k nejhoršímu. Stále je to čtyřka, ale průvodce píše klasifikace 4+ a závěrečná peřej 5. To v praxi vypadá tak, že je tam zeď z vody vysoká okolo tří metrů a všechno co se do ní dostane zničí. Z 6 raftů propluli dva (náš mezi nimi) a měli dost napilno, aby vytáhli zbytek přitopených lidí. Já osobně se probral o jednu lavici dál odhozen na podlahu člunu. Zážitek je to ohromnej, s Lužnicí se to prostě nedá srovnat.

Závěrem snad tolik. Nářků, překvapení, radosti i zklamání z pokrytí signálem tady už bylo hodně a rozhodně nechci být rozhodčím v takové debatě. Naopak, snažím se vám jen popsat (možná trochu oklikou) jak to vidí normální člověk (v tomto případě já). A tady je senam studijních pramenů:

