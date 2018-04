Rychlý, pěkný a výkonný. Tak to je T-Mobile Pulse

Nový operační systém pro mobily Android od Google jako by tak trochu přešlapoval na místě. Ačkoli modelů s tímto systémem bylo už ohlášeno dost, zatím se žádná revoluce nekonala. Nijak velké nadšení neprovázelo ani dva předchozí modely s tímto systémem prodávané u T-Mobile pod označením G1 a G2. To by se ale mohlo změnit, nový T-Mobile Pulse je přístrojem zcela jiné třídy.

Novinku představili v Berlíně na veletrhu IFA 2009 – čtěte: T-Mobile nabídne smartphone Pulse s Androidem. Je mnohem hezčí než G1. A právě design je tím, co upoutá na novince jako první. Na rozdíl od předchůdců, kteří mohli zaujmout maximálně fanoušky nových technologií a vášnivé zastánce Linuxu, pulse je bez debaty dobře vypadajícím telefonem.

Piano Black je v kurzu

Lesklý povrch telefonu vypadá v kombinaci s černou opravdu dokonale. Jak se zdá, barva Piano Black bude u výrobců hitem následujících měsíců. Lesklý povrch však přímo vybízí ke sběru otisků. Ostatně můžete si toho všimnout i na fotografiích, jakkoli jsme se snažili telefon před focením očistit. Ale tímhle neduhem trpí velká část současných přístrojů. Barevné provedení a také kvalitní dílenské zpracování dodávají telefonu jistý nádech luxusu. Oproti starším bratříčkům pak vypadá skutečně jako z jiného světa.

Na první pohled připomene možná některé úspěšné modely od HTC (zejména Touch). Od toho se ostatně nijak zásadně neliší ani rozměry. Hned na první dotek překvapí, jak příjemně padne do ruky a jak dobře se drží. Telefon je skvěle vyvážen, není příliš těžký, aby to obtěžovalo, a zároveň není moc lehký, aby se s ním nedalo pracovat. Příjemné rozměry přitom zaručí, že se bude dobře ovládat nejen mužům, ale i ženám, které mají přece jen menší ruce.

Toho, že za přístrojem stojí čínský výrobce Huawei, se tak není třeba obávat. I zadní kryt držel na svém místě pevně a celkově na nás udělal pulse velmi slušný dojem. Při ovládání jsme se zcela obešli bez dotykového pera a telefon reagoval na pokyny naprosto přesně a svižně.

Dostane se pod kůži

Ostatně rychlé reakce jsou dalším atributem, kterým si vás telefon rychle získá. Android měl rychlostí konkurovat iPhonu a ostatní smartphony nechat daleko za sebou. Jenže naše zkušenosti, a také zkušenosti mnoha dalších uživatelů, s předchozím modelem G1 tak optimistické nebyly. V tomto směru udělal pulse opravdu pokrok a uživatelské prostředí telefonu je nejen přehlednější, ale také výrazně rychlejší. Příjemnému ovládání hodně napomáhá kulička trackballu pod displejem. Podobnou jsme už měli možnost vidět na BlackBerry i několika dalších telefonech. Ve všech případech ovládání pomohla a pulse není výjimkou.

Huawei přepracovalo uživatelské rozhraní. To bude uživateli zvyklému na jiné telefony zprvu působit trochu problémy. Než se v menu zorientujete, zabere to přece jen trochu času. Asi nejpřekvapivější je velká úvodní obrazovka, kterou se dá posunovat všemi směry. Vypadá to tak trochu, jako když si nastavíte na počítači větší rozlišení, než obrazovka zvládne. Po celé ploše pak můžete mít rozházené ikony a zkratky. Není to úplně špatný koncept, rozhodně přirozenější než točení kostkou jako u LG či Samsungu. Přece jen je ale na telefonech trochu nezvyklé.

Samotné menu je podobně jako u iPhonu v podstatě jednoúrovňové. Tady záleží na osobní preferenci uživatele, někdo má raději položky pěkně uspořádané v adresářích, jiný má radši vše po ruce. V případě pulse je velkou výhodou, že přístroj opravdu reaguje velmi přesně a rychle na jakýkoli posun. Nalistovat příslušnou položku v menu tak není žádný problém. Když už mluvíme o ovládání, zvláštní zmínku si zaslouží QWERTY klávesnice. Pokud můžeme soudit, píše se na pulse dokonce lépe než na iPhonu a nesrovnatelně lépe než na dotykovým přístrojích se Symbianem nebo Windows Mobile.

Opravdu mobilní internet

Pokud jde o výbavu, nenabízí pulse nic úplně převratného. Na druhou stranu, nechybí mu nic, co bychom od byznys telefonu očekávali. Samozřejmostí je podpora wi-fi, která se mimochodem nastavuje velmi pohodlně. Přirozeně nechybí ani rychlá dat přes HSDPA či 3G. Absolutorium si zaslouží programátoři za webový prohlížeč. Opět nelze než srovnávat se Safari v iPhonu a opět si pulse nestojí vůbec špatně. Načítání stránek je rychlé a telefon si bez problémů poradí i s komplikovanějšími stránkami.

Browser se dá ovládat bez nejmenších problémů prstem. O pohodlném psaní již byla řeč. Čím si nás ale přístroj jednoznačně získal, byla perfektní čitelnost textu. V tom se mu mnoho přístrojů na trhu nemůže rovnat. Těžko říct, jestli má na tom větší podíl kvalitní displej, nebo dobře napsaný prohlížeč. Ale to může být nakonec uživateli docela jedno. Velmi dobré zobrazení textu prochází i ostatními aplikacemi, za zmínku určitě stojí přehledný kalendář. Ten nabídne pohodlné plánování času i hodně náročnému uživateli. Součástí dodávky je i software pro vzdálenou synchronizaci s Exchange (RoadSync).

Velmi pohodlně lze telefon rozšiřovat o další aplikace. Přístup na příslušný obchod je totiž opravdu jednoduchý. Řada aplikací je přitom už v telefonu připravena, takže stačí jen potvrdit nákup. V německé verzi, kterou jsme měli možnost vyzkoušet, byla takto k dispozici například navigace Navigon. Ta samozřejmě spolupracuje s integrovanou GPS.

Příjemný společník

Díky pulse má Android šanci proniknout i k běžným uživatelům. Telefon totiž vypadá doopravdy dobře, takže si s ním neuděláte ostudu ani na poradě ředitelů ani při nákupech ve značkovém butiku. Do pánské kapsy saka i dámské kabelky ho předurčují také příjemné rozměry. Na uživatelské rozhraní a ovládání je potřeba si zvyknout, ale netrvá to dlouho a rychle se vám dostane pod kůži.