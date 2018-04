Rychlý mobilní internet nabírá dech. Testujeme 3G sítě operátorů

O2 má zatím bezkonkurenčně nejlepší pokrytí republiky signálem 3G, přesto se z rychlého mobilního internetu mohu těšit jen obyvatelé krajských měst. Vodafone a T-Mobile zatím své 3G sítě jen testují a signál je dostupný jen v několika málo oblastech. U:fon měl v testu nejvyrovnanější výsledky.

K rychlému mobilnímu internetu se čeští operátoři stavěli dlouho hodně macešsky. Nakonec jediný, kdo deklaroval zájem postavit 3G síť s rozumnějším pokrytím, byl U:fon. Jenže jeho 3G síť pracuje s jinou technologií, než je v Evropě běžné.

GSM operátorům se do investic moc nechtělo, Telefónica O2 pokryla Prahu a Brno, a pak dlouho přešlapovala na místě. Loni se ale naštěstí do 3G pustila pořádně a dnes se díky O2 dá připojit k rychlému internetu ve všech krajských městech. O zbylých dvou operátorech bylo ještě donedávna škoda mluvit. Vodafone se vysmíval licenčním podmínkám a spustil si 3G na části Prahy 9 a 10, T-Mobile si experimentoval se svým Internetem 4G.

Naštěstí loni museli oba přiznat, že udělali chybu. Vodafone začal pomalu svoji 3G síť rozšiřovat, i když dělá velké tajnosti s tím, kde všude už jeho 3G funguje. T-Mobile to stihl těsně na konci roku, když spustil testování 3G v prosinci. Jak ale ukázal náš test, v obou případech jsou nové sítě poměrně přínosem. Oba operátoři podporují rychlejší varianty HSDPA/HSUPA a měření to naznačila. Jejich výhodou je prozatím menší zatížení 3G sítě, a tím i lepší dostupnost. S tou naopak občas bojuje O2. To si ale zákazníky jednoznačně získává nejlepším pokrytím a také možností kombinace s CDMA (to ale neumí používaný modem Huawei). U:fon sice nebodoval co do maximální rychlosti, ale zato si držel stabilní rychlost připojení prakticky ve všech testech.

Příjemnou novinkou prvního letošního testu jsou modemy. Všichni čtyři operátoři totiž zvolili varianty modemů s vlastní Flash pamětí. K modemům už tak nejsou třeba žádná CD s ovladači. Modem stačí jednoduše připojit do USB portu a o vše ostatní už se postará automatický průvodce. O2 a Vodafone sází na osvědčené modemy Huawei se čtečkou paměťových karet Micro SD, Vodafone bez ní. T-Mobile vsadil na ZTE a U:fon na méně známou firmu Vertext. Zejména u něj je ale posun ve srovnání s předchozím modelem hodně citelný.

Čtyři modemy, pět míst a asi sto testů

Pro porovnání jsme pochopitelně využili modemy všech čtyř operátorů. Testovali jsme na pěti různých místech, na čtyřech místech v Praze, a pak také ve Zlíně. V Praze jsme vědomě zvolili lokality, na kterých bylo možné vyzkoušet 3G připojení nejen O2, ale také T-Mobile respektive Vodafone. To nám umožnilo porovnat rychlosti 3G sítí všech operátorů. Ideálním místem je pro tento případ okolí letiště Praha-Ruzyně, kde jsou k dispozici skutečně všechny čtyři 3G sítě.

Rychlost připojení jsme měřili na serverech Rychlost.cz a Speedtest.net. Standardně jsme na každém místě změřili rychlost každého z operátorů oběma měřiči. V případě, že některé z měření vykázalo nepravděpodobnou odchylku, měření jsme opakovali. V několika případech vyhodnotil například měřič Rychlost.cz připojení jako nula atp. Vždy se měřilo za stejných podmínek, testy všech operátorů probíhaly bezprostředně po sobě. Všechny testy byly provedeny na stejném notebooku a modemy byly vždy připojeny i do stejného USB portu.

O2 – široce dostupná rychlost

Telefónica O2 v testu jednoznačně profitovala z toho, že se jako jediná 3G věnuje už delší dobu. Mohla tak nabídnout bezkonkurenčně nejlepší pokrytí ze všech operátorů. Jak jsme už zmínili v úvodu, 3G od O2 je dostupné ve všech krajských městech. Bez problémů tak fungovalo i ve Zlíně. Až na jednu výjimku se rychlost připojení pohybovala nad půlmegabitovou hranicí, podle Speedtest.net dokonce v několika případech atakovalo připojení rychlost 2 Mb/s, což snese srovnání i s pevným připojením.

Nejslabší výkon pak podalo O2 paradoxně na pražském letišti, což lze vysvětlit pravděpodobně velkým zatížením konkrétní základnové stanice. V místě totiž bylo podle údajů modemu i telefonu dostupné HSDPA připojení, přesto se rychlosti pohybovaly jen kolem 200 Kb/s. Ve srovnání s konkurenty zaostává O2 trochu v rychlosti uploadu (směr od uživatele do internetu), který se pohyboval jen kolem 150 Kb/s.

Měření rychlosti připojení Rychlost.cz Speedtest.net Praha 4 - Libuš Praha 4 - Chodov Praha 6 - Ruzyně Praha 9 - Černý most Zlín

T-Mobile – slibný experiment

Rychlý mobilní internet od T-Mobile je zatím ve stádiu zkušebního provozu. To dává poměrně slušnou jistotu relativně malého zatížení sítě. Na druhou stranu najít 3G pokrytí v Česku, není zatím ani trochu snadné. My jsme šli na jisto a výsledky jsou skutečně slibné

V obou případech se rychlost připojení pohybovala relativně vysoko, slušné byly i hodnoty uploadu. Mimo 3G se ale zákazníci musí spokojit s EDGE. Tato technologie stačí pro základní práci, ale na dnešní dobu je už i pro mobilní připojení příliš pomalá. Přece jen, i běžné webové stránky jsou stále náročnější na objemy dat.

Měření rychlosti připojení Rychlost.cz Speedtest.net Praha 4 - Libuš Praha 4 - Chodov Praha 6 - Ruzyně Praha 9 - Černý most Zlín

Vodafone – zatížené EDGE, rychlé 3G

Zřejmě nejčernější svědomí vůči 3G má Vodafone, který měl v souladu s licenčními podmínkami už dávno pokrývat 3G signálem celou Prahu. Oficiálně ale Vodafone nabízí 3G jen na části Prahy 9 a 10. Tiskové oddělení Vodafone nám odmítlo upřesnit, kde jsou další funkční BTS. Nakonec se nám ale signál 3G podařilo zachytit na Praze 6 a na části Prahy 5.. Dobře informovaný zdroj blízký Vodafone nám neoficiálně sdělil, že spuštění dalších 3G základnových stanic i mimo Prahu se chystá ještě v tomto pololetí.

Právě na Praze 6 dosáhl Vodafone vůbec nejlepšího výsledku, kdy se rychlost připojení naprosto vyrovnala ostatním operátorům a přesáhla hranici 1,5 Mb/s. Vodafone se přidal k U:fonovi a začal nabízet i balíček USB modemu s předplacenou kartou umožňující připojit se za rozumný denní paušál v případě, kdy mobilní připojení potřebujete. Za modem pak zaplatíte 1 977 korun a za každý den připojení stojí17 Kč. Limit FUP je ale pouze 5 MB.

Měření rychlosti připojení Rychlost.cz Speedtest.net Praha 4 - Libuš Praha 4 - Chodov Praha 6 - Ruzyně Praha 9 - Černý most Zlín

U:fon – nižší rychlost, ale stabilní

Nejmladší operátor měl v minulosti velké problémy se stabilitou a propustností své sítě. Podle všeho v poslední době trochu omezil maximální rychlosti. Během testu tak podával U:fon prakticky na všech místech stabilní výkon. Sice už se rychlosti nepohybovaly přes megabit jako v minulosti, ale zase jsme se nesetkali s propadem na 50 až 60 Kb/s, jak se to stávalo dříve. Rychlost připojení se pohybovala mezi kolem 200 Kb/s, což považujeme za solidní. Byť platí totéž, co jsme říkalio EDGE, je to spíše na základní práci. Velmi dobré výsledky nabídl ale U:fon u uploadu.

Právě U:fon přišel jako první s předplaceným internetem. Za nový modem Vertext W110L zaplatíte 1 890 korun, za denní připojení pak 30 Kč. Limit FUP je v tomto případě nastaven na 4 GB týdně, což je na rozdíl od Vodafone dostatečné.